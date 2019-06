A por una plaza de maestro

Nervios a flor de piel, caras de concentración, móviles que no dejan de recibir mensajes, últimos repasos antes de cruzar la puerta hacia un trabajo para toda la vida. La clásica foto de una oposición multitudinaria en una de las 19 sedes que este sábado acogen las pruebas para maestro en el sistema público aragonés. En una de ellas, en la Facultad de Educación del campus zaragozano de San Francisco, se forman pequeños corros de conversación entre los que personal de sindicatos de funcionarios les dan una bienvenida simbólica a su nueva vida repartiendo manuales, bolígrafos, reglas y suerte. En esto último confían los que se presentan por segunda vez a la prueba, con la tranquilidad que da la veteranía y sabiendo que en el fondo tienen las mismas posibilidades que el resto de compañeros. En la facultad de Educación del campus de San Francisco se han realizado las pruebas para maestro infantil, aunque la mayoría de candidatas son, eso, mujeres. Aún así, también hay candidatos; pocos, pero los hay. David, de Tamarite de Litera, dice que "en el siglo XXI no hay trabajos para hombres y mujeres, por eso los hombres tienen que estar también en el cuidado y educación de los más pequeños". Su madre siempre le recomendó hacer primaria porque ella creía que a su hijo no le iban a gustar; sin embargo, David sabía dónde estaba su vocación.

Objetivo: estabilizar el empleo El departamento de Educación dice haber cumplido el objetivo planteado en la legislatura pasada con la convocatoria en total de 3000 plazas de docentes. No será la última, puesto que pese al nuevo gobierno ya se ha negociado, según ha dicho Felipe Faci, seretario general técnico de Educación del gobierno de Aragón, una nueva convocatoria para el año que viene, la de secundaria. Los candidatos que aprueban en la convocatoria de hoy, se incorporarán en septiembre al sistema educativo y tras las prácticas y la adpatación, podrán optar al concurso de plaza definitiva dentro de dos años.

El resto de los pocos hombres que se ven son los acompañantes que han venido a dar el último ánimo a sus compañeras con el deseo de alcanzar la vida que desean gracias a un trabajo fijo. "Yo con ella, a tope", dice Carlos después de acompañar a su pareja en estos dos últimos años de preparación de la oposición. No faltan las madres, que dicen "haber sufrido los cambios de humor, el genio, la frustración de sus hijas" y por eso dicen estar "más nerviosas" que las propias opositoras. Aun así guardan los apuntes de sus hijas y aguardan en el exterior de la facultad hasta que finalice la prueba de la mañana, por la tarde habrá que volver a hacer la práctica.

Mientras los corrillos aumentan en número y suben los decibelios del patio, se abren las puertas correderas de la facultad. El sonido metálico de un megáfono pide silencio y anuncia el comienzo de la prueba. Al final de la misma, una candidata de cada nueve tendrá plaza.