Provezza logra su segunda victoria en 52 SUPER SERIES /

Provezza se proclamó ganador de la Puerto Sherry 52 SUPER SERIES Royal Cup en un final de infarto en el que tanto el barco del turco Ergin Imre como el Azzurra de la familia Roemmers y el Bronenosec de Vladimir Liubomirov pudieron llevarse la histórica Royal Cup a su casa. Al final, y gracias a una ‘ayudita’ del Platoon que adelantó en la última popa al velero argentino, los turcos liderados en el agua por el neozelandés John Cutler pudieron disfrutar de un triunfo que hace 28 días en Menorca se les escapó de las manos por sólo cuatro segundos.

En la isla balear fue el Platoon el barco que le quitó la miel de la boca y en Puerto Sherry el velero de Harm Müller-Spreer ha sido el que ha posibilitado, adelantando a Azzurra en la última popa, que los turcos consigan su segunda victoria en su larga historia en las 52 SUPER SERIES. La anterior fue en 2017 en la Puerto Portals 52 SUPER SERIES Sailing Week y el sábado han vuelto a lo más alto del podio.

Además, Provezza asciende al liderato en la general del circuito de 52 SUPER SERIES tras dos regatas disputadas con dos puntos de ventaja sobre el Platoon y diez sobre el Azzurra. Para Provezza el triunfo es un gran reconocimiento a la abnegada labor de su armador Ergin Imre. Desde 2012 lleva participando activamente en el circuito y parece que en 2019 ha conseguido la fórmula que le puede llevar a pelear con los mejores. La tripulación de Imre ya se postula para luchar por el triunfo final de la temporada que se cerrará en septiembre en aguas de Porto Cervo, pasando antes por Cascáis y Puerto Portals.

La salida de la segunda y definitiva manga estuvo muy disputada entre el Azzurra y el Bronenosec los dos en busca del pin. Pese a que los rusos lograron salir más cerca del barco visor fue el Azzurra el que hizo valer su velocidad para ponerse en una situación dominante y obligar a los de Liubomirov a cederles la jerarquía en el lado izquierdo del campo. Pero rápidamente en ese mismo lado aparecieron el Provezza y el Platoon por lo que la flota quedó separada entre los cuatro que luchaban por la victoria y los otros cuatro veleros presentes.

Alegre fue el ganador de esta manga, seguido por Quantum, pero el ‘oro’ se estaba disputando en la parte media de la flota. Bronenosec hizo una excelente primera popa y subió al tercer puesto lo que hacía que Provezza y Azzurra tuvieran que espabilar. Durante la manga los tres equipos llegaron a estar liderando la general. Todo se iba a decirir en los últimos metros con el estallido de alegría en el velero rojo.

La primera prueba de la última jornada la ganó el Platoon. El barco de Harm Müller-Spreer no hizo una buena salida y quedó tapado por el resto de la flota, pero en cuanto pudieron salieron del paquete en busca de vientos más limpios a la derecha del campo de regatas. Desde ahí comenzaron a navegar con buenas líneas y llegaron a la boya de barlovento en la primera posición seguido por Provezza y Azzurra. Bronenosec, el otro contendiente para la victoria, tenía problemas para seguir a los de arriba e iba perdiendo opciones de mantener el liderato.

Fue plácido para Platoon, el barco más español de la flota con cinco regatistas españoles, y hasta se permitió irse sólo en la segunda ceñida por el lado izquierdo del campo. No había un lugar hoy a las sorpresas porque los dos lados del campo estaban muy parejos. En la última popa Azzurra perdió una posición con el Sled lo que favorecía a Provezza y las caras no fueron muy alegres en la popa del barco de la familia Roemmers. Con ese punto perdido ante el Sled ahora Azzurra sería el ganador de la regata. Pero mucho peor era la bañera del Bronenosec que en el peor momento hizo su primer último de la Puerto Sherry 52 SUPER SERIES Royal Cup por una serie de errores en el barco.

Nacho Postigo, navegante del Provezza, explica: “Nadie ha regalado nada hoy, ha sido todo robado y sudado. El que menos fallos ha hecho ha estado por delante. Al final todo en 52 SUPER SERIES es cuestión de milímetros en esta flota, mira la clasificación que en un punto hemos terminado tres barcos. Platoon nos ha devuelto el favor, es verdad, pero íbamos muy poco preocupados por el resultado final porque el nuestro objetivo era tratar de terminar en podio. El último día la idea era no perder puntos de cara al circuito. En la última hemos intentado mantenernos por delante de los otros equipos, pero sin hacer números. Al final nos preguntaron si habíamos hecho las matemáticas y cuando hemos terminado nadie en el barco sabía si habíamos ganado. La justicia no sabes nunca si te va a ayudar porque los tres barcos vamos muy fuertes y Bronenosec también ha ido muy bien. Cuesta creer que somos lideres en la general. Nos ha sorprendido lo mal que ha navegado Quantum aquí, ha sido una sorpresa verles tan atrás. Cascáis es otro mundo, ola y viento fuerte y en estas condiciones nuestros barcos de Vrolijk sufren un poco más. El objetivo es no perder muchos puntos allí”.

Guillermo Parada, patrón del Azzurra, comenta: “Vimos a bordo algo distinto en la izquierda que nos hizo apostar por ese lado, y eso nos ha hecho perder un punto con Platoon clave en la última popa que definió el campeonato. Me da más pena la primera manga en la que hemos hecho una buena salida, pero el barco no iba rápido, no sabíamos qué pasaba. Llegamos a barlovento terceros, pero penando y se nos fueron en la popa y en la segunda ceñida tuvimos que frenar a los de atrás y en la última popa teníamos una ventaja cómoda con el Sled y se nos vino y nos pasó, fue un punto que luego ha sido vital. Normalmente tras la salida tan buena como esa tienes que dominar la regata con tranquilidad y no fue el caso y nos ha dejado frustrados. Quiero felicitar a Provezza que hizo todo lo que tenía que hacer para ganar. Ahora hay que cambiar el chip y pensar en Cascáis con mucho viento”.

Alberto Barovier, runner del Bronenosec, manifiesta: “Hemos sido un poco tontos en la primera manga porque hemos tenido una serie de problemas con la escota del geenaker que nos han impedido trasluchar y pelear. Estamos decepcionados por, por lo menos, no haber terminado segundos, pero como dije al inicio de la regata nos conformábamos con ir mejorando regata a regata y lo hemos hecho y podemos estar contentos porque hemos adelantado más de lo que esperábamos. El equipo está muy bien y el barco es rápido y todo depende de lo tontos que seamos en Cascáis para seguir mejorando…”

Clasificación final de la Puerto Sherry 52 SUPER SERIES Royal Cup

1. Provezza (TUR) (Ergin Imre) (1,4,7,7,2,2,3,6,2,4) 38 puntos.

2. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto Roemmers) (5,1,2,5,5,1,2,8,4,6) 39 p.

3. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) (4,3,4,3,1,5,5,3,8,3) 39 p.

4. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) (3,6,5,1,3,8,7,2,1,1,5) 41 p.

5. Sled (USA) (Takashi Okura) (8,2,3,4,4,4,8,4,3,7) 47 p.

6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) (2,8,6,2,8,6,1,7,7,1) 48 p.

7. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) (7,7,1,6,6,7,4,5,5,5,2) 50 p.

8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) (6,5,8,8,7,3,6,1,6,8) 58 p.

Clasificación del circuito de 52 SUPER SERIES tras dos eventos

1. Provezza (TUR) (Ergin Imre) 67 p.

2. Platoon (GER) (Harm Müller-Spreer) 69 p.

3. Azzurra (ARG/ITA) (Alberto/Pablo Roemmers) 77 p.

4. Quantum Racing (USA) (Doug DeVos) 84 p.

5. Bronenosec (RUS) (Vladimir Liubomirov) 86 p.

6. Alegre (USA/GBR) (Andrés Soriano) 95 p.

7. Sled (USA) (Takashi Okura) 101 p.

8. Phoenix 11 (RSA) (Tina Plattner) 123 p.