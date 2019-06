"Gracias, estoy convencido de que un futuro increíble os espera"

Robin Lafarge ha utilizado su cuenta de Twitter para despedirse de la afición del Xerez DFC y explicar los motivos por los que a última hora, decidió rechazar la oferta de renovación del club azulino.

El central francés, explica que “a veces la vida te de oportunidades que no puedes dejar escapar, quería seguir aquí, disfrutando de esta gran afición, pero me ofrecían el triple en Chipre y quiero que lo entendáis, llego a una edad donde también tengo que pensar en mi futuro. Siento mucho irme tan pronto y espero que Edu, el Xerez DFC y el xerecismo entiendan mi decisión”.

Robin agradece al míster, al cuerpo técnico, a todos los jugadores y a todos los empleados del club el trato que me habéis dado. Ahora me siento como un xerecista más y estoy convencido de que un futuro increíble os espera. Ojalá que sea solo un hasta pronto y os deseo a todos toda la suerte del mundo”, concluye el jugador.