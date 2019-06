"Fuimos poco ágiles para decidir entrar en el gobierno de Carmena"

José Manuel Franco, Secretario General de los socialistas Madrileños, en declaraciones en informativo H14 de Radio Madrid, cree que: "El problema de Madrid ciudad, seguramente, es que falta un proyecto serio, una cosa es un programa electoral que es estructural y otra cosa es un proyecto serio para Madrid Ciudad y eso tenemos que empezar a construirlo."

Respecto a los malos resultados en el Ayuntamiento de la capital cree que "He sido el primero en hacer autocrítica en los resultados de Madrid ciudad. Esta magnífica victoria, este incremento de apoyos que se ha dado en el conjunto de la Comunidad ha quedado ensombrecido por un mal resultado en la ciudad de Madrid.

Un mal resultado del que el candidato Pepu Hernandez no tiene culpa, asegura Franco: "confiamos en Pepu, es nuestra cabeza de lista, para nada es el culpable de los resultados, respetaremos la decisión que tome sobre su futuro." Cree que el problema del partido en Madrid es que "hemos estado difuminados estos cuatro años, y esto no es culpa del actual Secretario General pero lo asumo, hemos estado mimetizados con la labora de Carmena. La culpa no es de Carmena, ni de Purificación Causapié, la culpa es del partido en su conjunto por no habrá sido lo suficientemente ágiles en su momento para decidir que había que entrar en el gobierno y no apoyar desde fuera”.

Respecto a la Comunidad, Franco asegura que: "vamos a agotar todas las posibilidades para que Ángel Gabilondo sea presidente del gobierno, más ahora con los nuevos temas que están saliendo, que tienen que ver con la corrupción en el Partido Popular y que, parece, afectan de alguna manera a la candidata a la presidencia de Madrid".

Si esto no fuera posible hacerse con la presidencia de la Comunidad, Ángel Gabilondo, cree José Manuel Franco: "Lo hará bien en cualquier sitio, encajaría como ministro de lo que fuera o como Defensor del Pueblo. Ángel Gabilondo lo hará bien en cualquier lugar en el que esté."