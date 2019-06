"Acabar con el acoso escolar es cosa de todos"

En España, miles de casos de acoso escolar permanecen ocultos. No se registran oficialmente, ya sea como resultado de errores en la recogida de los datos por parte de la Administración, porque profesorado y padres y madres no saben cómo identificarlo y actuar, o porque las medidas que existen para atajarlo no están funcionando. Así lo denuncia Amnistía Internacional en su primer informe en España bajo el título “Hacer la vista… ¡gorda!”. De acoso escolar o bullying y de sus consecuencias en la salud y desarrollo de las víctimas, de la falta de diagnóstico y de medidas preventivas, y de sus variantes cibernéticas hablamos en el Aperitivo de A vivir, con Carmen Rico, Consuelo Gómez y Ginés Gómez, del grupo regional de Amnistía Internacional.

El acoso escolar afecta gravemente a los niños y niñas que lo sufren y a sus familias. El acoso merma su autoestima, su salud, su rendimiento académico y, en general, su derecho a crecer felices y sin miedo. En los casos más graves, puede dejar importantes secuelas de por vida.

“Las autoridades públicas, los centros escolares y el profesorado deben transmitir un mensaje claro de tolerancia cero. El acoso escolar no es una “niñería”. Amnistía Internacional considera que es necesario implementar un sistema de denuncias complementario al actual, un mecanismo que utilicen habitualmente los y las adolescentes y que sea anónimo.Además, la organización recomienda confiar en niños, niñas y adolescentes en la prevención del acoso escolar y la identificación de soluciones. En los lugares donde se ha implementado, el apoyo entre iguales ha demostrado ser una herramienta muy eficaz para prevenir el acoso y abordar otras alteraciones de la convivencia escolar.

Amnistía Internacional denuncia que no es un problema de un centro o de otro, sino que se trata de un fenómeno extendido que a menudo pasa desapercibido.

No hay datos claros sobre la incidencia del acoso escolar, y los resultados varían según las diferentes investigaciones. Según el Estudio Conducta sobre Salud de los Jóvenes en Edad Escolar (HBSC, por sus siglas en inglés) de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de que el índice de victimización en España es inferior que en la mayoría de los países europeos, el 7,5% de los niños y el 4,3% de las niñas fueron víctimas de acoso escolar en España en 2014, último año del que se dispone de datos. Estos datos contradicen las cifras oficiales, que hablan de tasas mucho más bajas.En la Región de Murcia se habla de casos que duplican esa media nacional.

El ciberacoso ha aumentado en los últimos años. Más de una quinta parte (el 24,7%) de las víctimas identificadas por la Fundación Anar en 2017 había sufrido ciberacoso, el 86,9% de ellas fuera del centro escolar, además de en él.

Este martes 25 de junio, Amnistía Internacional en la Región realiza un acto de concienciación en la Plaza de la Universidad de Murcia, llamado "Pupitres libres de acoso" para concienciar al gobierno, padres y profesores de que aúnen esfuerzos para "entre todos" intentar erradicarlo, y para que se sitúe en el centro del foco informativo, dada su importancia y gravedad.