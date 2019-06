Ecopregrinos en el Camino de Santiago

Como realizan desde hace siglos miles y miles de peregrinos, SER Viajeros ha hecho el Camino de Santiago. Bueno, un trocito del camino porque nuestra intención era poder conocer el proyecto medioambiental de Ecoembes que nació hace 4 años y que pretende poner su granito de arena para cuidar todo el entorno natural del camino, que no es poco, porque pasa por lugares espectaculares.

Desde 2015 están equipando los distintos caminos con contenedores diferenciados para poder evitar lo que ahora se conoce como "basuraleza" y poner todas las facilidades para que los peregrinos puedan reciclar. Los Ayuntamientos han instalado contenderes cerca de las carreteras y caminos con fácil acceso para los camiones de recogida y Ecoembes ha creado una red de ecoalbergues, este año son ya más de 450 albergues públicos y privados.

Y no solo se limitan al camino más famoso o con más tradición, que es francés, también están en el del Norte, el portugués, el inglés o el Lebaniego. Albergues públicos como en el que trabaja como hospitalero Isaac Vázquez. Allí colocaron papeleras diferenciadas para papel y cartón y para envases hace cuatro años. Entonces los vaciaban una vez a la semana. Ahora, la gente está mucho más concienciada y los tienen que cambiar prácticamente a diario, aunque como siempre se puede hacer mucho más. "Sigue habiendo mucho vago, aunque se lo pongan muy fácil", nos contaba Isaac.

Y es que en total, en 2018 se reciclaron casi 250 toneladas de envases y papel. Y eso gracias también a que muchos albergues privados se han sumado a la iniciativa de Ecoembes. Nosotros estuvimos en uno, ya al final del camino, en Santiago, muy recomendable para todos los que realicen esta experiencia. Está a menos de 50 metros de la plaza del Obradoiro. Se llama "Kilómetro cero" y su dueño es Miguel Cacharrón.

Es muy joven, nunca pensó trabajar en nada relacionado con el camino, pero su abuelo vivía en esa casa y en sus ratos libres se dedicaba a charlar con peregrinos. A explicarles lugares especiales de Santiago poco visitados por el gran público, historias, misterios. En honor a su abuelo han reformado su casa. Abrieron hace un año con un concepto distinto. No ofrecen habitaciones tipo barracones, que es lo habitual, sino más privadas, máximo cuatro personas por habitación. Allí a la gente le sorprende y le gusta mucho que se pongan en marcha iniciativas como el Camino del Reciclaje.

Y es que el camino vuelve a estar de moda. En 2021 será año Xacobeo y se está preparando una buena, cada vez llega más gente de todo el mundo. Por ejemplo, lo que ha pasado con los coreanos. Hace cinco años tan solo 19 personas que procedían de Corea del Sur sellaron la compostela (el "pasaporte" que se sella en todos los albergues del camino). Entonces una escritora afamada publicó un libro sobre el camino en solitario. El boom fue tal que este pasado año realizaron el camino 58.000 coreanos. En 2018 un total de 17.243 peregrinos de la Comunitat Valenciana consiguieron la compostela, y a esos hay que sumar a todos aquellos que no se preocupan por certificar su viaje, que son aproximadamente otros tantos.

En el camino, precisamente, pudimos hablar con María, una valenciana que vive en Patraix y que a sus 70 años caminaba sola. Así lleva haciéndo el camino desde hace casi una década. Ha hecho casi todos los caminos. Este año salió desde Oviedo. Le quedaba una jornada para llegar a Santiago, aunque si no fuera porque tenía el billete de avión de vuelta cerrado, me decía que quería seguir hasta Finisterre. Todavía se acordaba de la etapa de los hospitales, una de las míticas del camino, de media montaña, una de las más duras, pero también de las más bonitas. Nos contaba que se ha encontrado algo de basura en el camino, pero no mucha, en general dice está bastante limpio.

Entre sus iniciativas para la concienciación medioambiental de los peregrinos Ecoembes regala a todos los usuarios de los ecoalbergues una bolsa realizada con material PET reciclado donde poder ir depositando todos los residuos que se generan durante la marcha o que se recogen por el camino. Además, ha elaborado una "ecocompostela" que también se sella en los albergues adheridos a la campaña. Cuando se consiguen tres sellos y subiendo una foto con el hastag #EcoPeregrino a Twitter o Instagram, Ecoembes se compromete a plantar un árbol en Galicia, un carballo, que es una especie autóctona.

Y el camino es misterio, es tradición, es leyendas. Tuvimos la suerte de conocer mucha de su historia gracias a un tocayo, Manuel Rodríguez, un lucense que escribió hace una década la Enciclopedia del Camino de Santiago y que este año ha recibido el Premio Internacional Aymeric Picaud que otorga la Liga de Asociaciones de Periodistas del Camino de Santiago. Aymeric Picaud era un clérigo francés que peregrinó a Santiago de Compostela en el siglo XII y escribió una de las primeras guías del Camino de Santiago. Caminando Manuel nos contaba algunos de los milagro, anécdotas y curiosidades menos conocidas de este recorrido histórico. Historias de un camino. Un camino que tiene mil formas de vivirlo, pero solo una de conservarlo y eso es cuidándolo, respetándolo, en definitiva, reciclando.

