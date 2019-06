Más de 20 hogueras en Vigo para celebrar la noche de San Juan

Sin riesgo de lluvia se festejará en todo Vigo una de las noches más especiales del año, la del 23 de junio. Una fiesta de San Juan para celebrar la llegada del solsticio de verano con hogueras repartidas por todos los puntos de la ciudad.

Entre las más populares se encuentra la del Casco Vello en la plaza de O Berbés, donde se reúnen más de 2.000 personas cada año. Las distintas hogueras compartirán protagonismo con un taller de danzas del mundo o el espectáculo de animación de la Compañía Barafunda.

Esta es la lista las otras hogueras de San Juan autorizadas para este domingo en Vigo: Asociación Os Ventos (Comesaña), A. F. San Sebastián de Coruxo, ACD San Xurxo, As da Industria, AA VV Teis, AA VV San Mamede, AVV As Fontes, AV Verbena do Carregal, AVCD Val do Fragoso, AVCD Cabral, AAVV de Bouzas, A Nosa Terra de Alcabre, Asociación Amigos do Seixo, CCV Valladares, Entidad Menor de Bembrive, SCD Atlántida (Matamá), UVCD Candeán, Os Liñares, CRC Coruxo, María del Carmen Cores Carneiro, Real Aeroclub, Club de Campo, Concepción López Carballo y Matilde Garrido Oya.

Además de fuego, sardinas y música también habrá una actividad para los amantes del running: la Carreira Nocturna de San Xoán de 7,7 kilómetros, con salida a las 21.00 horas desde Plaza do Rei y llegada en la Plaza de O Berbés.