El alcalde de Zaragoza vuelve al Corpus

Una semana después de tomar posesión, el popular Jorge Azcón, ha participado en la procesión del Corpus como alcalde de Zaragoza acompañado del resto de concejales del PP. Todos han acudido con la banda oficial. Ningún concejal de su socio, Ciudadanos, ha participado en el acto religioso. La decisión del actual alcalde quiere marcar la diferencia con su antecesor, Pedro Santisteve, cuyos concejales no asistieron a ninguna procesión, al considerarla un acto religioso que debía situarse en el ámbito privado de los concejales y no en el ámbito público. Zaragoza en Común no consiguió aprobar la normativa que impedía a los representates públicos asistir, en representación de la institución, a actos religiosos pero no consiguió los votos suficientes. Otra de las decisones que ha tomado Azcón en su primera semana ha sido, a través de una orden de alcaldía, cambiar la normativa para permitir que la unidad de Caballería de la Policía Local volviera a participar en la procesión. La comitiva ha sido recibida por varios miembros del Movimiento Hacia Un Estado Laico (MHUEL) para exigir la laicidad de las instituciones públicas.

