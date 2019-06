PSOE y La Línea 100 x 100 cerrarán los pactos en las próximas horas

El pacto de gobierno en la Diputación Provincial de Cádiz, entre el PSOE y La Línea 100x100, podría ultimarse a lo largo de la jornada de este lunes e incluso ser presentado, en una conferencia de prensa, que tendría lugar mañana martes o el miércoles como muy tarde. Según ha podido saber la Cadena SER de fuentes consultadas en el seno del Partido Socialista, esta formación política podría dar luz verde en las próximas horas a las peticiones realizadas por el partido de Juan Franco.

Unas peticiones que pasa, principalmente, por un compromiso de inversiones específicas para la ciudad de La Línea de la Concepción durante los próximos cuatro años. Aunque las diferencias están en el importe de esa cantidad en concreto, todo apunta a que finalmente habrá entendimiento, lo que convertiría este próximo jueves a Irene García como presidenta de la administración provincial.

De acuerdo a la información que maneja esta redacción, y en contra de las especulaciones de las últimas horas, Juan Franco no será vicepresidente de la Diputación. El entorno del alcalde linense ha confirmado a la Cadena SER que Franco no ha exigido en ningún momento ese cargo porque su interés se centra, únicamente, en ser primer edil linense. Sí formará parte del grupo de La Línea 100x100 en Diputación y no se descarta que sea portavoz del mismo, por lo que su única obligación sería la asistencia a los plenos que dicha institución celebra con carácter mensual.

Sí tendrá competencias, de cerrarse finalmente el acuerdo, el concejal linense Mario Fernández, quien podría ser o bien vicepresidente de la Diputación o Delegado de Área con varias materias a su cargo que se cerrarían en las próximas horas.

El pacto en Diputación estaría vinculado a otro acuerdo entre PSOE y LA Línea 100x100 para gobernar también juntos en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar. En este caso, el partido de Juan Franco podría pedir a cambio una vicepresidencia ligada al sector servicios que podría estar a cargo del edil linense Juan Macías. Para la presidencia, anoten el nombre de Belén Jiménez, concejal socialista de San Roque que, a día de hoy, parece estar en todas las quinielas para ello.