El Hércules hace el ridículo en el Rico Pérez ante 29.000 aficionados

El Hércules, que dirige el catalán Lluís Planagumà, hizo el ridículo ante 29.000 aficionados y en el Rico Pérez. Los blanquiazules perdieron en el primer partido de la última eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda División por 1-3 ante la Ponferradina.

Fue un partido para olvidar. De los que ya hemos visto esta temporada. Y lo peor de todo, es la mala imagen que dio un equipo confeccionado para ascender de categoría.

El feudo blanquiazul se puso sus mejores galas. La ocasión valía la pena. La sociedad alicantina, en estas fechas, se vuelca con el equipo. Pero, en esta ocasión, el Hércules no correspondió al público.

El temprano gol de Isi Palazón (0-1) dejó helado al público. Nadie se lo creía. Planagumá alardea de tener la mejor defensa del campeonato y en solo unos minutos la Ponferradina te marca el primer gol del partido. Ver para creer.

Los blanquiazules, noqueados, intentaron reponerse del temprano gol. Pero, no salía nada. Diego Benito no encontraba el pase adecuado para sus compañeros. La banda izquierda no tenía profundidad con Adrián. Los centros de Juanjo adolecían de la precisión de otros encuentros. Y Benja no pudo aprovechar la primera ocasión que tuvo.

Mientras, la Ponfe seguía dominando. Tocando a placer. Imprimiendo una o dos velocidades más que los herculanos. Pero, sobre todo, buscando insistentemente la portería de Flacón.

El segundo gol llegó antes del descanso. Otra obra maestra de Isi, desde fuera del área (0-2). Falcón, poco pudo hacer al obús de Palazón.

Tras el descanso, el Hércules seguía sumiso. Las ocasiones llegaban de lado de los bierzanos. De hecho, el tercer tanto (min 67) de la Ponfe lo anotó Kaxe (0-3) tras un error defensivo. Partido sentenciado.

Muchos aficionados, viendo el ridículo que estaba haciendo el equipo, decidió macharse del estadio y seguir con las fiestas de las Hogueras.

En el tiempo añadido por el colegiado, Samuel Llorca anotó el gol del honor (1-3). Con este resultado, el Hércules necesita ganar, como mínimo, 0-3 en El Toralín para ascender a Segunda División.