El programa de viajes corre peligro en Benidorm

Después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desestimara la pasada semana el recurso de los hoteleros españoles contra los pliegos del concurso de viajes del IMSERSO para las próximas dos temporadas, la patronal de la Costa Blanca, Hosbec, asegura que el programa está en peligro.

Su presidente, Toni Mayor, no descarta que los profesionales lleguen a plantarse si el gobierno central no rectifica. Recuerda que solo reclaman un incremento de dos euros por cliente al día para que el programa no les genere pérdidas. Es decir, pasar de 23 euros a 25. Un incremento que, asegura, estarían dispuestos a asumir los propios usuarios.

Mayor cree que, con las actuales condiciones podrían aguantar un año más, pero no cuatro como pretende el gobierno central congelando los precios hasta 2022.

Toni Mayor señala que no buscan incrementar beneficios sino simplemente no perder dinero y añade que para los hoteleros el IMSERSO es importante para desestacionalizar el sector, pero no con estos precios.