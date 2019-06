La presión, para la oposición

El consejero de Hacienda se reunirá a partir del miércoles con los partidos de la oposición para empezar a negociar los presupuestos. Comienza el ritual anual...de octubre.

Puede fallarme la memoria, pero no recuerdo nunca una negociación sobre las directrices presupuestarias. Es más, los Gobiernos solían argumentar que, hasta no tener el dato de la recaudación de julio, era imposible elaborar el Presupuesto.

A ver, puede que el Gobierno solo quiera sondear el ánimo colaborador de la oposición; para si no lo hay, ahorrarse el presentar las cuentas; o quiera saber con tiempo cuánto le costará su apoyo.

Pero también puede que empiece desde ahora a construir el relato del fin de la legislatura. Erkoreka, que estas cosas no las improvisa) dijo ayer que un rechazo a los presupuestos (que todavía no son ni protecto) "será un boicot a la sociedad vasca". La misma expresión que usó el Gobierno Sánchez con los independetistas catalanes. Presión a la oposición, le traslado la responsabilidad. Y, si no sale bien, la culpa.

Igual me equivoco, pero creo que lo empieza esta semana no es la negociación presupuestaria. Lo que empieza es la precampaña.