El Arte del Flamenco puro de Antonio Reyes se impone a la política de la Federación de Peñas

Ante la enésima marginación de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, que una vez más ha dejado fuera de principales circuitos programados en esta primavera. La Peña Cultural Flamenca de Jódar organiza un recital con fondos propios, con la colaboración del Ayuntamiento de Jódar, a través de la concejalía de Cultura.

La presentación del acto corría a cargo del presidente de la Peña Cultural Flamenca de Jódar, Blas Blanco, que puso en antecedentes de la actuación, a la espera de haber recibido alguna de los circuitos provinciales, “… Aunque sea el monólogo de siempre. Hemos estado esperando a ver si entrabamos en algún circuito, que se solicitó, de la federación. Tanto el de Cajasur o ‘A la Verde Oliva’. Lo de siempre, para que vamos a darle tanta coba, ni recibir contestación… La excusa que siempre pone por parte de nuestro paisano, es que – En los circuitos no cabe todo el mundo, que lo solicita – Cosa totalmente incierta. Nosotros entramos en un circuito de Promoción, este año, donde participaron 12 peñas. Que era independiente a los otros circuitos. Entramos en ese circuito, y el resto de las 11 peñas que estuvieron, todas han tenido, si no en Cajasur en ‘A la Verde Oliva’, su actuación. Menos la de Jódar, es que tenemos muy mala suerte y siempre nos toca a la de Jódar, que no hay hueco para la de Jódar. Llevamos sin Cajasur años, ‘A la Verde Oliva’ años… Vosotros mismos, pensar lo que tengáis que pensar, por lo menos que sepáis, un poco, cómo va el tema… Hemos hecho un esfuerzo importante. Hemos querido, antes de que llegue nuestro Festival, tener un artista de peso. Antonio Reyes es un artista que está donde está, también nos ha apoyado y también ha hecho un esfuerzo por estar aquí…”.

Antonio Reyes, acompañado a la guitarra por Diego Amaya, iniciaba su recital, que dividía en dos partes, recordando a Manolo Caracol, para a continuación hacer un recorrido por Alegrías, Soleas, Tangos, Seguiriyas, Bulerías y Fandangos.

Actuación que en todo momento obtuvo el reconocimiento y aplauso de los aficionados que se dieron cita en la sede de la Peña Flamenca de Jódar, que se quedó pequeña y que no pudo atender todas las peticiones que le llegaron desde diferentes puntos de la provincia.

El recital fue gratuito para los socios de la Peña Local, pero también asistieron aficionados llegados desde Mengíbar, Jimena y desde Sevilla.

Circuito de Promoción-Presentación

La programación, desde la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén, que sigue presidiendo el galduriense (expresidente y socio de la Peña Cultural Flamenca de Jódar) Francisco Viedma, de este año 2019 se iniciaba con un Circuito de Promoción-Presentación con dos artistas con poco recorrido en la provincia, como fueron Montse Pérez y ‘Cascabel de Ávila’, que ofrecieron hasta 14 recitales por hasta 12 peñas de la provincia, por Sabiote, Jódar, Linares (Peña Carmen Linares), Martos (2), Jaén, Mancha Real (2), Torreperogil, Navas de San Juan, Pegalajar, Villacarrillo, Torredelcampo y Baeza.

Se da la circunstancia que todas ellas, excepto la de Jódar, han repetido recital en los otros dos circuitos programados en esta primavera. Algunas de ellas con hasta 3 actuaciones.

Prefiere la Junta Directiva de la Federación Provincial de Peñas Flamencas, con su presidente a la cabeza, programar tres actuaciones en algunas peñas y dejar solo con una a la Peña de Jódar, en lo que se ha convertido un enfrentamiento personal.

Cajasur con el Flamenco

La Fundación Cajasur y la Federación provincial de Peñas Flamencas, con el apoyo de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, ha permitido que por octava edición se desarrolle por la provincia de Jaén el Circuito Flamenco 'Cajasur con el Flamenco', que esta edición ha incluido 18 espectáculos y además ha rendido un reconocimiento especial a Rafael Valera, uno de los flamencólogos más importantes de las últimas décadas, expresidente de la Peña Flamenca de la capital, presentador de las últimas ediciones del Festival de Arte Flamenco de Jódar, por lo tanto, con un importante vínculo con el flamenco galduriense, que fallecía en noviembre de 2018.

Este 2019 se han desarrollado hasta 18 recitales, desde el 26 de abril hasta el 7 de junio, con un acto de clausura reconocimiento a Rafael Valera en Jaén capital, con Laura Vital al cante y Eduardo Rebollar a la guitarra.

El circuito se ha completado con actuaciones en Linares (4 actuaciones, en las Peñas Flamencas Carmen Linares, Luquitas de Marchena, La Taranta y Plomo y Plata), Sabiote, Andújar, Mancha Real, Navas de San Juan, Torredonjimeno, Villacarrillo, Jimena, Pegalajar, Bedmar, Torredelcampo, Baeza, Guarromán y Mengíbar.

Entre los artistas que han participado, los nombres, muchos de ellos consagrados en el panorama flamenco, de Jesús León, Montse Pérez, Guillermo Cano, Miguel de Tena, Alfredo Tejada, Filo de los Patios, Virginia Gámez, Antonia Contreras, Laura Vital, Isabel Rico, El Polaco, Raúl Montesinos y Manuela Cordero.

A la Verde Oliva

El XXVII Circuito Flamenco ‘A la Verde Oliva’, también en homenaje a Rafael Valera, se viene desarrollando desde el 8 de junio y hasta el 5 de julio, en diferentes peñas de la provincia jiennense. Un total de diez recitales recorrerán el circuito, un proyecto de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales a través del Instituto Andaluz del Flamenco con la colaboración de la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén.

Este circuito recorrerá las peñas de Villanueva de la Reina, Torreperogil, Arjonilla, Bailén, Baños de la Encina, La Carolina, Arroyo del Ojanco, Génave, Martos y Porcuna.

Para las cuales contará con actuaciones de artistas tanto consagrados como jóvenes valores: Manuel Cuevas, Jesús León, Filo de los Palacios, Antonia Contreras, Rubito Hijo, Isabel Rico, Manuela Cordero, Ingueta Rubio y Alfredo Tejada.

Se da la circunstancia que en la presentación de este Circuito ‘A la verde oliva’, el delegado de Cultura y Patrimonio, Jesús Estrella, destacaba que se trata de una iniciativa que impulsa la cultura en los municipios jiennenses. La Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico, a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, ha firmado recientemente el convenio con la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Jaén que acoge este circuito y que le da resorte económico.

Jesús Estrella, recordaba que, en la provincia jiennense, hay casi 50 peñas flamencas federadas en la Federación de Peñas Flamencas de Jaén. Además, recalcaba que son auténticas universidades del flamenco en las que fluyen los conocimientos sobre este arte. “Son centros de flamenco que se abren a la afición y donde todos los que tienen interés por él pueden contactar al natural con sus distintas manifestaciones, y han dado, en múltiples ocasiones, una primera oportunidad a los jóvenes artistas”, recordó Jesús Estrella.

De lo que, sin lugar a duda, el delegado no tiene constancia es de la permanente discriminación y marginación para con la peña galduriense, y además con fondos públicos.