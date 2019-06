La Cultural se mete en un lío muy gordo

La Cultural tiene ante sí un problema y muy serio. Según publica el Boletín Oficial del Registro Mercantil de León en su edición del pasado 19 de junio se ha procedido al cierre provisional de la hoja registral en el índice de entidades jurídicas de la Cultural y Deportiva Leonesa SAD

Fuentes jurídicas consultadas por Radio León han confirmado que esta baja provisional se puede deber fundamentalmente a dos causas. Que la empresa, en este caso la Cultural y Deportiva Leonesa SAD, tenga una serie de deudas que no ha pagado. O que no haya presentado el Impuesto de Sociedades en los tres últimos ejercicios fiscales.

Las consecuencias de esta baja provisional en el Registro Mercantil son importantes y afectan directamente al funcionamiento de la entidad. Mientras no se subsane el error la entidad no podría entrar en la LFP, no podría recibir subvenciones públicas, no podrá contratar con la administración pública o no podría solicitar un crédito. Eso sí si el error no se subsanara de manera definitiva la Agencia Tributaria podría pedir la liquidación de la empresa con derivación de responsabilidades al Consejo de Administración