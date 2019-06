O gran mestre, 7 veces campión de España, Iván Salgado López, puxo broche de ouro á segunda edición das xorndas internacionais que levan o seu nome, vencendo no torneo de ´´ Xadrez Relámpago´´ que tivo lugar na matinal do domingo en Expourense, Iván Salgado octuvo 8 puntos dos 9 en litixio( 7 victorias e 2 empates), rematando por diante, entre outros, do Gran Mestre Búlgaro Vladimir Pétkov ou do Mestre Internacional Portugués André Miguel Do Vale.

Pero o torneo de Xadrez Relámpago que congregou a cerna de medio centenar de xadrecistas de gran calidade, (prácticamente todos con ránking internacional), foi solamente unha das múltiples actividades que tiveron a Iván Salgado como protagonista nestas segundas xornadas internacionais co campión.