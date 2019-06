Alfonso Polanco: "He solicitado el reingreso a mi puesto de trabajo"

La nueva responsabilidad de Alfonso Polanco dentro del organigrama municipal, como primer Teniente Alcalde y portavoz del PP, sin estar en ningún área concreta y sin percibir dedicación siembran la duda acerca del futuro del político, que muchos apuntan pueda ir ligado a la Diputación de Palencia. Polanco ha asegurado que ha solicitado su reingreso a su puesto de trabajo como funcionario de la Junta y que, espera poder compaginar ambas actividades.

El ex alcalde palentino ha asegurado que desconoce cuál pueda ser su futuro político, que de momento todo pasa por sacar adelante este proyecto de nuevo gobierno municipal y su reingreso, como funcionario de la Junta de Castilla y León, a una plaza que "se le asignará en Palencia". No ha querido desvelar si ese futuro podría estar ligado a la Diputación con una dedicación exclusiva allí, pero la falta de responsabilidad concreta en el consistorio anima a muchos a pensar que así será. El viernes se constituye la institución provincial pero no será hasta más adelante cuando se conozca la distribución de áreas.