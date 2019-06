Escuchar sí, responsabilizarse no

Tres de las cuatro víctimas de abusos sexuales en el colegio de Padres Reparadores de Puente la Reina se han reunido con quien a día de hoy es el superior de los Padres Reparadores: José Luis Munilla.

De la reunión, de casi dos horas de duración, sacan una parte positiva: que Munilla ha querido sentarse a hablar y escuchar. También otra parte no tan positiva. Mikel, una de las víctimas y miembro de la asociación afirma que “no ponen en tela de juicio los hechos que nosotros vivimos pero sí dicen que no había constancia de que eso hubiese sucedido y señalando que ellos como institución, no tienen ninguna responsabilidad. Decayendo la responsabilidad únicamente en la persona que ejercía estos abusos”.

Escuchar sí, pero sin responsabilizarse de los hechos. La asociación de víctimas asegura que Munilla dice haber buscado documentos que verificasen esos sucesos pero que no los ha encontrado. “Tanto yo como otros compañeros denunciamos los hechos, y esos hechos eran conocedores de la institución. Por mucho archivo que no haya, o porque no haya constancia documental, no quita que la institución no supiera lo que allí pasaba”, asegura Mikel.

Conversaciones que no han dejado buen sabor de boca.