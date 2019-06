Quejas de salmantinos por el contenido y el nivel de las oposiciones a maestro de inglés

Un grupo de opositores a maestro de primaria de Inglés en la Comunidad de Madrid, con varios salmantinos entre ellos, ha alzado la voz este lunes tras la realización del examen de oposición este sábado. El motivo del enfado entre muchos de los opositores radica en el nivel y el contenido de la prueba, tal y como han explicado algunos de ellos a la Cadena SER de Salamanca.

Exponen, y así quieren hacérselo llegar al Ministerio de Educación, la disconformidad con la parte A2 del proceso de selección. En concreto, los futuros maestros consideran que no es justo no saber de antemano cómo va a ser la prueba; también muestran su descontento a raíz de que la temática del caso práctico no tiene 'nada que ver' con la educación, y el alto nivel exigido (los opositores denuncian que el nivel supera el C1, y llega al C2), lo que consideran es excesivo para acceder a un puesto docente.

Más allá de la prueba, otro de los motivos por los que han comenzado a recoger firmas a través de change.org es la disparidad de criterios de los tribunales examinadores: algunos sí permitían escribir en el cuadernillo de examen, también denuncian el distinto tiempo que se daba a los opositores para leer las pruebas y, en definitiva, se quejan de que el examen es 'muy cerrado' y no se pueden exponer bien los conocimientos de cada futuro maestro.

EL CASO DEL 'LISTENING'

La prueba de compresión oral, denominada 'listening', también ha motivado el enfado de los opositores. Y es que denuncian que, por un lado, el audio en algunas de las salas en las que se desarrolló el examen era pésimo, lo que dificulta que se pueda responder con eficacia a las preguntas; por otro lado, los opositores también ponen el acento en que el audio 'estaba acelerado, más de lo normal'.

En resumen, los opositores solicitan que se haga media con las otras partes sin importar la nota, la revisión del nivel y las condiciones de las pruebas, que estas se estandaricen, que la temática de la prueba se ajuste al ámbito educativo y a la aplicación en el aula, y que haya consenso entre los criterios de los distintos tribunales examinadores.

Elena, Tina y Laura, tres opositoras a maestra de primaria en Inglés, explican sus sensaciones y reivindicaciones en la SER.