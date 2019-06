Lo que el secretario de Estado no ha querido contar sobre los rellenos de La Magdalena

El secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, el socialista Hugo Morán, ha remitido una carta a la alcaldesa de Santander, Gema Igual, en la que aclara por primera vez la postura del Minsiterio para la Transición Ecológica entorno a los rellenos artificiales de arena en la playa de La Magdalena.

La carta, a la que ha tenido acceso la Cadena SER, está fechada el 11 de junio. En la misma, Morán reconoce que la opción de continuar con los rellenos de arena que se han venido realizando dos veces al año durante los últimos ejercicios "no es aceptable" para la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Explica a la alcaldesa que esa opción, planteada por el Gobierno de Cantabria, "no es económicamente sostenible ni materialmente viable", entre otras cosas porque la arena es un bien "fino y caro". Morán recuerda a la alcaldesa que esa arena "se pierde" en el canal del Puerto de Santander y "nunca es recuperada" en su totalidad.

Fragmento de la carta remitida por Medio Ambiente el Ayuntamiento de Santander en el que explica que los rellenos de arena no continuarán si se descarta la construcción de los polémicos espigones. / Cadena SER

Morán asegura que sólo hay dos opciones posibles: "levantar la suspensión de los trabajos" para finalizar la obra de las escolleras, "con el mantenimiento de las playas tal y como las conocemos"; o "eliminar el dique construido y dejar que las playas evolucionen hacia su estado de equilibrio natural que, se insiste, no es la situación en la que se han encontrado en los últimos años por no ser las condiciones naturales de las mismas".

Por tanto, el Gobierno de España reconoce a través de esta carta que la única opción de mantener el volumen de arena de los últimos años es mediante la construcción de los polémicos espigones. Una obra que actualmente se encuentra suspendida, con una de las dos escolleras ya construidas y la segunda paralizada.

El número dos del Ministerio para la Transición Ecológica traslada a la regidora que la intención de su departamento es "tratar la problemática" de la estabilidad de las playas en la primera reunión de la comisión de seguimiento del acuerdo firmado recientemente entre el Estado, la Universidad de Cantabria y el Ayuntamiento. Reunión que, según dice, "debería tener lugar este mes", aunque todavía no hay fecha.

En la carta, el secretario de Estado confirma, además, que este año, teniendo en cuenta "la inmiencia del periodo estival [...] no es posible llevar a cabo la aportación de arena" solicitada por el consistorio.

A pesar de lo que Hugo Morán explica en la carta, el secretario de Estado no ha querido explicar públicamente la posición de su departamento entorno a los rellenos de arena en la playa de La Magdalena. Este lunes, durante un encuentro con los medios de comunicación en el marco de los cursos de verano de la UIMP, Morán se ha limitado a eplicar que el Ministerio no va a acometer ninguna actuación de relleno "en el periodo de estación que estamos" pero no ha aclarado, a pesar de las preguntas de los periodistas, si habrá o no más aportes de arena en el futuro.