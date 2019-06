Pintadas en Miranda contra Agrupación Arga por asumir la alcaldía

La elección de Francisco Gil de la Agrupación Arga como nuevo alcalde de Miranda con el apoyo de Navarra Suma, cuando Iniciativa por Miranda era la lista más votada, ha enrarecido el ambiente en la localidad. Estos días incluso han aparecido pintadas contra el grupo de gobierno, según Francisco Gil "en el pueblo hay tensión, incluso han aparecido pintadas contra nosotros, contra Agrupación Arga, que si el pacto, que si nos habíamos vendido, pero no quiero repetir lo que decían".

Agrupación Arga ha sido la segunda fuerza en las elecciones y tiene dos concejales, al igual que Navarra Suma. Francisco Gil defiende que es alcalde por sorpresa y que no hay ningún pacto entre estos dos grupos "yo el sábado día 15 a la mañana no tenía ni idea de que iba a ser alcalde, porque no ha habido pacto ni acuerdo, aunque es lo que han vendido por el pueblo". Lo único que reconoce Gil es que "el candidato de Navarra Suma, Guillermo Elcano, había ido diciendo que si los de Iniciativa no tenían mayoría absoluta, ellos me iban a votar a mí".

El nuevo alcalde, que ya era concejal en la oposición reconoce que lo único que les une a Navarra Suma es el ostracismo en el que les ha tenido Iniciativa por Miranda durante estos años, "no han contado con nosotros para nada en estos cuatro años".