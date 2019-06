El 12 de octubre, Valencia buscará batir su record de limpeza de fondos marinos

El Club de Buceo Mediterráneo Valencia (CBMV), ubicado en el puerto de la capital del Turia junto a la playa de la Malvarrosa, anuncia para el próximo 12 de octubre una cuarta edición de la Gran Limpieza de Fondos Marinos de Valencia, y en esta ocasión con la intención de batir el record que consiguieron en 2012.

Según Oscar Noguera, al frente de la organización del evento, “la convocatoria por la limpieza de fondos marinos de 2012 fue un hito, vinieron buceadores de toda la Comunitat para participar en la limpieza del fondo marino. Y no solo por los números que conseguimos, sino también por la labor de concienciación social que ello supuso.”

Ha habido otras ediciones de limpiezas de fondos marinos, pero para este año, asegura Oscar, se quiere hacer un esfuerzo especial para reunir más buceadores y, en general, más participantes que nunca: “El record lo tenemos en 369 buceadores, un millón de metros cuadrados en una sola limpieza y una sola inmersión. Es lo conseguimos en 2012. Y este año queremos batirlo. Sobre todo porque será un record de concienciación. Este 12 de octubre queremos batir el récord, con la participación no solo de buceadores, sino de todos lo que quieran participar. Extraemos muchos kilos de basura, pero lo que buscamos es la concienciación social. No solo participan buceadores, sino también niños, mayores que no bucean, personas con algún tipo de discapacidad, todos pueden colaborar, limpiando playas, ayudando a los buceadores, hasta los clubs de piraguas ayudan.”

¿Qué se encuentran los buceadores cuando se acercan al fondo marino?: “El mar es muy grande, pero hay determinadas zonas saturadas de basura, las más cercanas a las playas. El fondo del mar no es liso, no es una línea suave que va entrando hasta la playa, hay fuerzas, pequeñas y grandes montañas, vaguadas, socavones, y unas zonas determinadas donde se acumula mucha porquería. En la zona del Golfo de Valencia nos hemos encontrado con plásticos, por supuesto, pero también carteras, radiografías, urnas de difuntos que no son precisamente biodegradables, muchas cosas…”

Pero nos recuerda Oscar Noguera que también hay zonas idílicas para el buceo en la Comunitat: “Hay zonas maravillosas para el buceo como Jávea, con unos fondos preciosos, también en Castellón, en la Renegá, y sobre todo en las Columbretes, para mí la zona más bonita del Mediterráneo para bucear. Pero en cualquier punto de las aguas valencianas, en cuanto bajas de catorce o quince metros de profundidad, ya tienes un ecosistema potente con sus propias especies.”