La Ejecutiva Federal del PSOE confirma la expulsión de Tomás del Bien

Casi un centenar de personas en su mayoría de Toro han secundado la protesta contra la expulsión de la disciplina del PSOE del actual alcalde de Toro y diputado provincial, Tomás del Bien ante la sede de este partido y en un momento determinado entraron a la sede e interrumpieron la reunión de la ejecutiva, con algunos encontronazos verbales algunos insultos y peticiones de dimisión para el actual secretario provincial Antidio Fagúndez.

Entre los asistentes a la protesta, el ex secretsrio provincial Antonio Plaza, el ex secretario de organización Ismael Aguado, los ex diputados Jesus Ángel Antón, Blas Fernández y Carmelo Aguado. Las ex concejalas del Ayuntamiento de Zamora Adoración Martín y Soraya Merino o el alcalde de Castroverde Cecilio Lera.

La ejecutiva provincial del PSOE ha confirmado que expulsión de Tomas del Bien, ha sido confirmada por la Ejecutiva Federal del PSOE, así como que se tomarán medidas contra las personas que han entrado en la sede y han proferido insultos contra la dirección provincial del partido, comportamientos tildados de “poco democráticos” por parte de los miembros del máximo órgano entre congresos.

El secretario provincial del PSOE, Antidio Fagúndez ha acusado a del Bien de torpedear el acuerdo para gobernar la Diputación Provincial, comparándolo con lo ocurrido en año 1987 con el tránsfuga Antorrena.