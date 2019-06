Ignacio Cuesta se afilia a Ciudadanos

El que fuera candidato a la alcaldía de Oviedo por Ciudadanos, como independiente, ahora concejal de gobierno, Ignacio Cuesta, está, “hoy más que nunca”, con el partido. Tanto como que ha anunciado, con una convocatoria urgente a los medios de comunicación, que este martes se ha afiliado a Ciudadanos. Un anuncio, que llega el día después de que el candidato autonómico de la formación naranja, el independiente también, Juan Vázquez anunciara su renuncia al acta de diputado, que ha hecho efectiva esta misma mañana.

Cuesta compartía como independiente el proyecto de Ciudadanos, "un proyecto de cambio, regenerador, sensato, centrado, de progreso y moderno", por eso fue su candidato a la alcaldía de Oviedo. Ahora sigue compartiéndolo y ha dado un paso más en su compromiso con el partido, se ha afiliado.

Era importante para él anunciarlo, ha dicho, justamente hoy, ante lo que está pasando con otros independientes de Ciudadanos. El caso más cercano es el de Juan Vázquez, el que fuera candidato de la formación a la presidencia del Principado y que hoy mismo entregaba su acta de diputado en la Junta General, entre otras cosas según él mismo explicaba al anunciar su renuncia, por el devenir del partido al que considera ya no está en el centro ni en el progreso que él mismo defendía. El portavoz municipal de Ciudadanos en Oviedo, Nacho Cuesta, no comparte en absoluto esos argumentos de Vázquez, es más dice que el partido es el mismo y el más coherente en sus estrategias, respetado la que adoptaron ya en campaña electoral: "no pactar con el PSOE de Pedro Sánchez, ni sus adlátares autonómicos. Es imposible que Ciudadanos alcance acuerdos con este PSOE que pacta con independentistas, golpitas y partidos que blanquean el terrorismo".

No cree Cuesta que lo que está pasando pase factura a Ciudadanos, al contrario, cree que la ciudadanía valorará la coherencia que están manteniendo el partido.