Prendes: "Vázquez ha tenido las manos libres para negociar en la Junta"

Ignacio Prendes reconoce que son días complicados pero necesarios para que un proyecto joven se vuelva más sólido. Además, defiende la posición centrada de su partido afirmando que Ciudadanos“sigue siendo una formación constitucionalista, liberal, europeísta y de centro”. Dice no compartir la impresión de deriva a la derecha que ha llevado a sonoras dimisiones en el partido, la última la del portavoz de su grupo parlamentario, Juan Vázquez, que apenas ha tenido tiempo de estrenar su escaño. Ayer por la tarde anunciaba su renuncia al acta de diputado aduciendo el giro hacia la derecha de la formación que preside Albert Rivera y que ya ha traído consigo renuncias de hondo calado, como las de Toni Roldán, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso y secretario de Programas y Áreas Sectoriales del partido, o la del eurodiputado Javier Nart.

Prendes, que este martes ha intervenido en Hoy por Hoy Asturias, afirma respetar las razones que han llevado a su recién estrenado portavoz parlamentario a renunciar pocas horas después de que se constituyese el parlamento; las respeta pero no las comparte. Insiste en el argumentario que estos días difunden los dirigentes de su partido: “Es una pérdida para la política y para Asturias y lamento que haya tomado esa decisión, que yo no comparto pero respeto”.

La política de pactos en el seno de la Junta General del Principado no ha debido ser motivo para la dimisión de Vázquez, según lo expresa el vicepresidente cuarto del Congreso de los Diputados. Prendes recuerda que Vázquez pudo haber entablado conversaciones con el PSOE con el beneplácito del partido, pero ese escenario no llegó a darse, entre otras cosas porque los socialistas se negaron a ello: “ha tenido las manos libres para pactar porque más allá de considerar al Partido Popular como socio preferente, en aquellas comunidades donde no sumábamos, como en Asturias, podríamos abrirnos a otras posibilidades pero el partido socialista lo rechazó de plano”.

Respecto su abstención en la votación que, este lunes, tuvo lugar en el seno de la ejecutiva de Ciudadanos y que provocó la dimisión de Toni Roldán, Prendes afirma que “no era el momento apropiado para plantear un cambio de estrategia respecto de la investidura de Pedro Sánchez”.