Después de terminar mi autorretrato, me he tumbado en la hierba como cuando era pequeña e imaginaba formas en las nubes. El cielo está completamente limpio. Cierro los ojos y después de un rato pienso: ¡qué tontería, cualquiera que me vea! Dejaré mi niñez en su cubículo de inocencia y me levantaré, pero no puedo. Mi cuerpo sigue apegado a la tierra, a los olores, los paisajes. Todo es perfecto, todo es mágico. Este momento parece hecho solo para mí. Respiro profundamente e íntimamente deseo que, en ese aire, haya un resto de los sueños que esa niña respiró.

