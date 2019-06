El Hospital Reina Sofía realiza por primera vez en Andalucía una hepatectomía mediante cirugía robótica

El Hospital Reina Sofía vuelve a sumar un nuevo hito en la medicina después de realizar la primera hepatectomía en Andalucía mediante cirugía robótica. Un avance que permite que el paciente tenga una pronta recuperación y que en el proceso operatorio tenga menos riesgo de complicaciones

Hace menos de un año el centro hospitalario sumó un robot “Davinci” para realizar cirugía robótica y ya son más de 160 intervenciones las que se han llevado a cabo. Comenzaron los cirujanos generales y urología y poco a poco se ha ido introduciendo otras especialidades como ginecología y otras muchas especialidades más que se van a incorporar como es la cirugía maxilofacial, los cirujanos otorrinos y también comenzarán su formación, antes de que finalice el año, los cirujanos pediátricos.

Como ventajas cabe destacar la reducción de complicaciones y una recuperación más temprana, los pacientes pueden volver a su vida normal en un espacio breve de tiempo ahorrando días de estancia hospitalaria.

En esta línea, la directora gerente del hospital, Valle García, ha señalado que la cirugía robótica es una apuesta del Hospital Reina Sofía, “queremos situarnos a la cabeza en el uso de este tipo de cirugía que será las más frecuente en un futuro no muy lejano. Por ello, nuestra apuesta por la vanguardia y la innovación se hacen patentes hoy con este balance”.

Javier Briceño, director de la Unidad de Cirugía General y Digestiva, Javier Briceño, señala que "concretamente en nuestra especialidad, hemos podido avanzar mucho gracias a la experiencia que acumulamos en el uso de la laparoscopia”.

La primera hepatectomía tuvo lugar el 30 de mayo y el paciente, Diego Gallardo, pudo volver a su casa en 48 horas. Gallardo ha explicado que “ha sido una experiencia muy satisfactoria, ya que todo ha sido muy rápido, me he sentido muy seguro y el postoperatorio no ha podido ser mejor. En dos días estaba en mi casa y he recuperado mi calidad de vida en muy pocos días”.