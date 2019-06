La parcelaria efímera de San Juan

Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos de resaca de la resaca de San Juan y lo del Dépor. No hablaré hoy del equipo coruñés, que no quiero hacer leña del árbol caído, aunque esa leña bien podría avivar de nuevo las cacharelas que iluminaron la noche del domingo en Riazor.

Pero si hablaré de las hogueras y de la parcelaria que se viene haciendo desde hace años en la playa antes de la noche de las meigas. Cada año que pasa se perfecciona ese sistema de pseudo-marcos, herencia de nuestros abuelos en las aldeas, que ha convertido a Riazor en una suerte de urbanización para jóvenes que deciden agenciarse unos cuantos metros cuadrados por la Ley Del Que Llega Primero Se La Queda.

Se han dado casos de pandillas que han delimitado su finca temporal con dos días de antelación. Me los imagino en plan comando: "Atención muchachos, comienza la operación Riazor Negro, no podemos permitir que nadie nos quite la parcela que nos merecemos y en donde vamos a emborracharnos hasta el amanecer. Jonhathan, neno, tu coge los palos par marcar las esquinas. Jesús, chorbo, tú y tu ja coged cordel para marcar bien la zona, si es amarillo mejor. TJ, ¡al tejado! Este San Juan lo vamos petar, ¿que no?"

Ay! ¿Dónde se han quedado aquellas noches de San Juan en las que caminar por la playa no solo implicaba esquivar hogueras? Ahora hay que ir haciendo slalom entre los terrenos de estos especuladores urbanísticos efímeros, no vaya a ser que pises su territorio y salten las alarmas.

Y tanto esfuerzo para que lleguen las seis de la mañana y llegue el Ayuntamiento a expropiarte el terreno.

A lo mejor es que me estoy haciendo mayor, pero se me antoja mucho mejor plan bajar a la playa a pasear y visitar a los amigos que hay diseminados por las hogueras. La endogamia nunca lleva a nada bueno.

El año que viene abramos las parcelas, mezclémonos unos con otros y celebremos, con suerte de aquella, el futuro ascenso del Dépor. Qué duda cabe.