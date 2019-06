Tino Fernández reconoce que bajó al vestuario en Mallorca

Tino Fernández reconoció haber bajado al vestuario del Deportivo tras el partido de Son Moix. El ex presidente ha dado su versión a lo ocurrido tras el duelo del domingo. Tras la publicación de unas imágenes en la Televisión de Galicia donde se veía que había entrado en la caseta del equipo en Palma, el ex mandatario blanquiazul quiso aclarar el motivo de su presencia en la caseta.

"Efectivamente fui abajo y entré en el vestuario", aclara Fernández que explica ese acercamiento al vestuario como "un gesto de dar la cara, de estar al lado de las personas con las que he compartido un proyecto y una ilusión enorme y no esconderme después de no conseguir el objetivo". Afirma que si el personal de seguridad le hubiese impedido su entrada no se habría revelado. "Bajé a dar un abrazo a gente que quiero y que estaba sufriendo muchísimo".

Por otro lado, descarta que en los partidos del Dépor y en especial el último haya recibid un tratamiento como Vip y asegura que costeó de su bolsillo el desplazamiento tanto a Málaga como a Mallorca, a donde fue con su familia y amigos. Comenta que no estuvo en ningún Palco de honor sino que ocupó asientos "llenos de suciedad" y se marchó del estadio tras haber tenido que caminar varios kilómetros y que por último regresó esa misma madrugada a Coruña en un vuelo de línea regular en el que iban aficionados y periodistas.

Termina su comunicado Tino Fernández afirmando: "quizás algunos no quieran ni que vuelva al fútbol pero no lo van a conseguir" y que está "harto de continuas invenciones y mentiras".