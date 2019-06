El Raval "arde" con la Cremà

El barrio del Raval puso anoche el broche de oro a las fiestas de las Hogueras con la tradicional Cremà. El monumento "Elx al meu cor", como lo bautizaron los artistas foguerers, Paco y Javier Granja, comenzó a arder a media noche ante la atenta mirada de cientos de ilicitanos e ilicitanas, que aprovechando el día festivo, decidieron acercarse a este barrio a vivir la Nit del Foc.

Tras contemplar como ardía este hoguera, los asistentes comenzaron a pedir "agua, agua" a los bomberos que no dudaron en dar comienzo a la "banyà" por todo lo alto. Entre los que más se mojaron, la recién estrenada concejala de Fiestas, Mariola Galiana, que vivió su particular bautizo de agua como muchos de los asistentes que no escaparon del remojón.

La concejala de Fiestas, Mariola Galiana, no quiso perderse ningún detalle de la noche de la cremá de la hoguera del Raval. Participó en la cena de despedida de las reinas de las fiestas y vivió como una ilicitana más los momentos previos y posteriores a la cremá de la hoguera en uno de sus primeros actos.

Por otra parte, la hoguera infantil que se encontraba en el Escorxador, comenzó a arder pasadas las 23:30 de la noche. El monumento fue tenia inspiración nipona y fue creada por los participantes del taller "Con mi papá, con mi mamá".