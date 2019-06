La oposición de Canal frena la entrada de Garrido

La historia entre José Miguel Garrido y el Recre parece acabarse antes de empezar. No está descartado aún que pueda salir adelante, pero parece muy complicado tras los últimos acontecimientos. Por un lado, tras la primera reunión que tuvo lugar el viernes pasado entre el empresario y el Ayuntamiento, parece existir un punto de fricción importante que por el momento no ha salido a la luz. No ha trascendido en qué consiste ese desacuerdo, pero parece difícilmente salvable y de carácter económico.

En segundo lugar, en el día de ayer, unas declaraciones de Fran Canal a Andalucía Información y en las que aseguraba que "es imposible que se venda el Recreativo", han alejado las posturas en la negociación. Entre otras cosas, según el entorno de Garrido, porque no saben si Canal tiene realmente algo que decir en este asunto y si realmente esa es la posición del Ayuntamiento, teniendo en cuenta que han estado negociando. El empresario sospecha que desde dentro del club y desde su entorno se torpedea la operación y quiere que el Ayuntamiento le hable con claridad sobre sus intenciones, para seguir intentándolo o marcharse.

Hay que recordar que hubo procesos de venta anteriores, a los que acudieron Eurosamop y Krypteia Capital, de la mano de Fran Canal, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha pronunciado en público sobre el Recre. Entienden desde el entorno de Garrido que no son bienvenidos porque no llegan de su parte y perderían control en el club.

Otro de los puntos en desacuerdo parece ser la gestión del problema existente con Krypteia Capital. Fran Canal se ha puesto en contacto varias veces en las últimas semanas con la empresa de Óscar Romero para desatascar la situación y encontrar un acuerdo para que se desliguen del Recreativo, pero la respuesta ha sido tajante: no habrá negociación y sólo se irán por el cien por cien de lo que se les adeuda. Hay que recordar que existe un préstamo y, al margen, un conflicto abierto por la gestión de los palcos. La única alternativa que ofrece Krypteia es cancelar todo (lo cual valora en torno a dos millones de euros), incluida la querella criminal interpuesta contra miembros del Consejo de Administración albiazul, a cambio del 20% del accionariado del Recreativo. Algo a lo que no parece dispuesto absolutamente nadie en el Decano.

Mientras tanto, el club sigue en compás de espera y con poco margen para empezar a funcionar, sea el plan A o el B. Salmerón tiene oferta de renovación encima de la mesa, pero el proyecto, que sufre un recorte de presupuesto respecto a la temporada pasada, no es lo suficientemente fuerte y todo hace pensar que el entrenador declinará el ofrecimiento.