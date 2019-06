100 días sin noticias de Fomento

Más o menos 100 días han pasado ya desde que el pasado 14 de marzo la Asociación de Vecinos Passo enviara un escrito al delegado de Fomento de la Junta de Andalucía, Jesús Estrella, en el que le pedían abrir un nuevo proceso de licitación de obra en el proyecto de remodelación del Paseo Virgen del Rocío, ubicado en el Polígono del Valle. Un escrito del que no han tenido respuesta y que no ha hecho más que aumentar su preocupación ya que las ayudas, procedentes de la Unión Europea, se pueden retirar si el proyecto no se ejecuta antes del 31 de diciembre de este año.

Esta postura ha provocado la denuncia de Passo, que entienden que de perderse este proyecto sería "el colmo del despropósito hacia el barrio", por lo que han anunciado que este miércoles los miembros del colectivo volverán a Fomento para pedir explicaciones sobre el tema, ya que la obra estaba prevista para 2018 y en febrero se desestimó el procedimiento de contratación con posterioridad a la licitación de la misma, un paso que volvía a demorar el proyecto.

Calle principal

La reforma del paseo Virgen del Rocío, una de las principales calles de la zona que existe entre los bloques de viviendas con 340 metros de largo y 21 de ancho, iba a consistir en la instalación de una nueva red de saneamiento, la renovación de pavimento y revestimiento, mejorar la accesibilidad, la red de alumbrado público, el mobiliario urbano y la jardinería.

El proyecto estaba dotado de un presupuesto de 1,5 millones de euros y fue adjudicado en mayo de 2018 a una empresa para su realización dentro del programa ARRU (Ámbito de Regeneración y Renovación Urbana), cuya financiación corre a cargo de diferentes administraciones y fondos de la Unión Europea. Además, no incluiría el resto de reformas que se redactaron, de nueve plazas y seis sectores del barrio, que fueron anulados por el carácter privativo de las zonas comunes, aunque en la práctica sean de uso público.