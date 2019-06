Un chupetón

Cuando lo escuché no daba crédito!! Y mira que he escuchado barbaridades en mis 30 años de ejercicio profesional, y viniendo de quien se supone que ha de dirigir la política sanitaria en Andalucía, apañados vamos!!!

Quien frivolice sobre la interrupción voluntaria del embarazo no sólo no tiene idea de lo que está hablando, sino que además de ignorancia supina manifiesta un absoluto desprecio por las mujeres que se enfrentan a tan difícil decisión; por los profesionales que la acompañan para que la intervención; sí la intervención!!, se realice con garantías sanitarias; y sobre todo desprecia el dolor físico y psicológico de estas mujeres.

Me he llevado como sabéis muchos años trabajando en planificación familiar; a muchas mujeres acompañé en esta difícil decisión; no recuerdo ninguna que llegara riendo a la consulta, ninguna que frivolizara sobre su situación o que lo hiciera a “tontas y a locas”. No es que esa mujer no quiera ser madre señor consejero, es que no quiere ni puede estar embarazada en ese momento de su vida. La solución siempre es la Educación Sexual previa, la posibilidad de acceder a medios anticonceptivos, el derecho a la libertad sexual y al no es no!!

Los motivos muchísimos y no siempre de índole económica; cuando quiera se los explico porque esta columna no me da para más, pero mire un ejemplo: Quizás uno de los motivos sea el no tener que enfrentarse a un padre como usted.