El sistema informático de la consejería de educación deja colgados a los institutos para sacar las notas finales

Raíces vuelve a las andadas. El sistema informático que gestiona los centros educativos de la Comunidad de Madrid esta vez ha puesto contra las cuerdas a los institutos públicos de la región con los boletines de notas de los alumnos a los que han convocado este martes para entregarles las calificaciones finales del curso. Hasta las nueve de la noche del lunes el sistema informático estuvo colapsado, según denuncia en la SER la presidenta de la Asociación de Directores de Instituto de Madrid (ADIMAD), Pilar de los Ríos: "El problema de Raíces es que en momentos puntuales como el de ahora, que hay que sacar boletines de notas e informes orientadores a los alumnos se colapsa". En el caso concreto de De los Ríos, que dirige un instituto de la capital, estuvo hasta las once de la noche intentando sacar las notas de los alumnos de su centro. "Evidentemente lo que no se puede planificar es una herramienta que tenga que utilizarla un director a las once de la noche en su casa", se lamenta, "se está utilizando el trabajo de los directores en horas extra y es bastante desesperante".

Este martes por la mañana, el sistema informático permite sacar los documentos pero "va muy lento", afirma De los Ríos. "Habrá muchos centros que seguramente no lleguen a tiempo y tengan que entregar los boletines otro día", explica. Desde ADIMAD lamentan que estos problemas no se hayan solucionado después de que el curso pasado ocurriera lo mismo. Es más, según Pilar de los Ríos, los problemas que conlleva el sistema implantado esta legislatura en los centros, siguen creciendo. "Hemos estado sometidos a la esclavitud de un programa que no responde a nuestras necesidades, que nos obliga a un montón de horas extra y que nos impide hacer lo que realmente es nuestro trabajo", lamenta De los Ríos, "nos hemos convertido en usuarios de un ordenador que nos trae por la calle de la amargura".

Un portavoz de la consejería de educación se ha limitado a asegurar a la SER que "no hay constancia" de este colapso de Raíces.