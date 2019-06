Isabel Franco reitera: "Hemos firmado con el PP, si el resultado es otro, por nuestra parte no va a quedar"

Así responde Franco, una y otra vez, a la pregunta de si estaría en un gobierno con el PP si entra Vox en las instituciones, aunque sea en el segundo escalón. El acuerdo es con el PP, si se cumple estarán encantados, sino, por ellos no va a ser.

Declaraciones de Franco dirigidas al PP, que suenan a advertencia: "Si el acuerdo no es viable y hay puntos de encuentro con el PSOE, lo estudiaremos", dice la que sería vicepresidenta del gobierno regional, si el acuerdo de gobierno firmado ayer con el PP sale adelante.

Por su parte desde Vox, el portavoz adjunto en la Asamblea ha asegurado que "esto no va de cargos ni carguitos". Advierte que el partido tiene "principios" y no van a consentir que se les dé un documento ya cerrado: "Lo que de verdad nos importa es el documento programático, no los carguitos".

Mientras, Diego Conesa insiste en lo del paripé, porque para que haya gobierno hace falta la firma de Vox, que será quien rija los destinos de esta comunidad, en lo que él llama "pacto a la murciana".

Sobre la crisis interna de Ciudadanos, a raíz de la marcha de nombres como Toni Roldán o Javier Nart, que han criticado el viraje a la derecha del partido de Ribera, Conesa ha reconocido las contradicciones a las que incurre Cs al apostar por una regeneración que luego no facilita.

Para Conesa, "sería interesante que organizaciones como Ciudadanos tuvieran más autonomía de Madrid para tomar decisiones a la hora de conformar el gobierno".