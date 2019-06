Armisén: "Respeto la opinión de Igea pero no la comparto, el acuerdo en Palencia es bueno"

La Presidenta del Partido Popular en Palencia, Ángeles Armisén ha asegurado "respetar todas las opiniones personales que Francisco Igea pueda tener, pero en lo que respecta a Palencia el acuerdo ha sido positivo y le recuerdo que ha sido refrendado y negociado por su partido,Ciudadanos", así respondía al líder regional de Ciudadanos que aseguraba que lo ocurrido con la alcaldía de Palencia era un "disparate".

Armisén se refería así al pacto alcanzado con Ciudadanos y con Vox para la alcaldía de Palencia, asegurando que para ellos ha sido positivo ya que "con 9 concejales no teníamos nada, nada hemos perdido, sin embargo ahora hay un gobierno de centro derecha, con mayoría del Partido Popular aunque dirigido por Ciudadanos". A quienes han criticado que esta decisión se adoptara en Madrid ha recordado que la demanda de la sociedad es llegar a coaliciones de gobierno, y que las condiciones, tras los resultados electorales de mayo, estaban obligados a sentarse a negociar con Ciudadanos sí o sí y que aquí se ha negociado a la vez que se hacía en Madrid llegando a "una coalición de gobierno en toda regla para dar estabilidad al Ayuntamiento de Palencia".

Estas declaraciones las realizaba antes de comenzar el Comité Provincial del Partido que ha servido para poner sobre la mesa el análisis de los resultados electorales que, ha reconocido no han sido lo esperados peron no tan malos como en otras provincias. Además los dirigentes populares han asegurado que en Palencia no hay ruptura con Vox ya que en el pleno se ha aprobado lo acordado con ellos.