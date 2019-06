Munilla: "No buscan ayuda, buscan sangrarnos"

"No tienen el perfil humilde de niños abusados". Es lo que les dijo José Luis Munilla, superior de los Padres Reparadores a las víctimas de abusos sexuales. Así lo afirma la asociación de víctimas de Abusos Sexuales en Colegios Religiosos, tras dos horas de conversación entre tres de las víctimas y el superior. Encuentro donde hubo palabras, sí, pero no se atribuyeron responsabilidades desde los Padres Reparadores. Horas después cuando una de las víctimas llamó de nuevo al centro, quien descolgó el teléfono, dice, “era una persona totalmente diferente”.

Tal es la indignación, que quien se hacía llamar Guillermo, va a empezar a usar su verdadera identidad. Se llama José Luis y es quien rompió el silencio aquí en la SER y quien en nombre de su asociación rompe las relaciones con los padres Reparadores. “Nos dice que ninguno de nosotros tenemos el perfil humilde de un niño abusado. Entonces estaba mintiendo, estaba claro. Podría haber empezado por ahí en la reunión. Diciendo que no tenemos el perfil humilde de un niño abusado”, asegura José Luis. Además, añade que: “según él no conoce a ningún niño abusado y después por teléfono él me dijo que había hablado con muchos niños abusados y que desde luego nuestro perfil no era de niño abusado”.

En la SER hemos querido dar voz a la institución. Hablamos con José Luis Munilla, el superior de la congregación. Le preguntamos si es cierto que dijo que no tenían perfil “humilde” de víctima de abusos sexuales. “De lo que nos dimos cuenta es que lo único que querían dos de las tres víctimas era dinero, era chantaje. Era o me das o voy a hacer todo el daño que pueda a la congregación. Era o me ofrecéis dinero o esperar lo que os va a pasar”, asegura el superior de los Padres Reparadores.

También le preguntamos: ¿Cree usted que de verdad son víctimas de abusos sexuales? “Mira, en ningún momento lo hemos puesto en duda. En ningún momento. Desde el principio les hemos dado la razón. Eso sí. Dime tú a mí si eso es así, se hizo o no se hizo por parte de esas personas. Pues yo no lo sabría”, responde Munilla.

Respuesta que basa en “incongruencias que han encontrado en los expedientes”. “Hay tantas irregularidades… ayer me enteré de que Guillermo, quien había dicho que había sido abusado, había estado en el colegio tres días. Y en tres días le había dado tiempo a ponerse enfermo… chico esto lo tenemos que hablar más tranquilamente. Nos tienes que decir desde el principio la verdad”, cuenta Munilla.

Asegura sentirse corresponsable de lo que hizo aquella persona de su institución, pero que él como persona o su entidad no hicieron nada. Dice que hasta ayer “estaba dispuesto a afrontar juntos lo que había pasado”, pero que no se esperaba "que sangrarles" fuera la verdadera intención de dos de las tres personas.

La asociación asegura “tener la verdad sobre las manos” y que la llevarán a donde haga falta, incluso a los tribunales. Relaciones rotas con los Padres Reparadores, no con el resto de instituciones. La asociación sigue recogiendo testimonios de personas víctimas de abusos sexuales por parte de colegios religiosos. Van a seguir trabajando y tendiendo su mano a quien lo necesite.