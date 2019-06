Eneko Romo: "No estaba convencido con todo el proyecto"

Eneko Romo ya no es director deportivo del Real Unión. Presentó su dimisión al Consejo de Administración por discrepancias con el actual entrenador, Alberto Iturralde, en la confección de la nueva plantilla, y fue aceptada. Pasado el revuelo de la noticia, el ya ex director deportivo explica en la SER las razones que le han llevado a dimitir.

-¿Cómo se encuentra?

No es algo fácil de llevar, pero al final era una decisión que había que tomar.

¿Y por qué había que tomarla?

Porque igual no me encontraba todo lo motivado que yo necesitaba para crear un nuevo proyecto, porque el anterior no había salido todo lo bien que quería, fue un año complicado. Y entendía que el proyecto nuevo echara a rodar conmigo. Y lo hice por el bien del club, es lo que prevalece.

-¿Cuándo se lo comunica al club?

Le doy muchas vueltas, pero después de muchas semanas pensándolo todo la decisión porque creo que es lo mejor, ellos intentan que todo vuelva a la normalidad y que el proyecto se mantenga, pero no ha pidido ser. Ellos entienden que mi trabajo es bueno y que a partir de ahí hay que enfocarlo de otra manera, ellos intentan hacer el esfuerzo para que todas las piezas sigamos en el club.

-¿Hasta qué punto su dimisión tiene que ver con las discrepancias con Iturralde?

Se escriben muchas cosas que no son verdad. Lo sabemos internamente. Sin duda, dentro del proyecto yo no estaba convencido de todas las cosas que se hacían, pero son cosas normales que pasan dentro de un club, con ideas diferentes. Es parte del ejercicio. Pero no es algo que haya sido tan grave, nadie ha puesto un órdago, ha sido una decisión personal por unas cosas que se han dado, y ya está.

-¿Se ha exagerado lo que se ha publicado?

Puede ser, porque parece que todo está mal en el club. Hay cosas que mejorar y se trataba de eso. Y en eso, unos pensamos unas cosas y otros no. Y se intentó llegar a un acuerdo, pero para eso hay que tener energías positivas e igual yo no estaba en ese punto.

-¿No le da pena marcharse así del Real Unión?

Claro que me da mucha pena. Soy y seré del Real Unión, tengo ahí grandes amigos dentro y quiero a mucha gente. Pero no creo que salga por la puerta de atrás. Es una decisión mía, y toda la gente me ha dado su cariño.

-¿Si no llega a seguir Alberto Iturralde usted continuaría en el Real Unión?

No lo se. Por supuesto que está Alberto y tiene unas decisiones y yo otras. Había unos puntos en los que no estábamos de acuerdo, pero no era algo que no se pudiera cambiar. Igual con otro tampoco seguía. Fue algo más motivacional, veía que lo que hacía no salía y entendía que debía echarme a un lado para que llegara otro.