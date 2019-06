IU El Espinar tilda de "provocación" que Vox asuma competencias de Igualdad

Tras la elección del popular Javier Figueredo el pasado día 15 como alcalde del municipio espinariego con los votos de PP, Vox y Ciudadanos, este jueves se hizo oficial el reparto de áreas y tenencias de alcaldía del tripartito.

Así, Vox ha obtenido dos de las cuatro tenencias de alcaldía, incluyendo la de mayor población (el núcleo de El Espinar), además de, entre otras, el área de Hacienda, en la que IU cree que "las recetas liberales pueden hacer especial daño a la mayoría social del municipio". A esto se sumaría la cesión a Vox de las áreas de Igualdad y Servicios Sociales, un reparto que la asamblea local de izquierdas considera “una provocación, teniendo en cuenta la posición de este partido respecto a la violencia de género, el aborto, las personas migrantes, la diversidad afectiva y de género, y los derechos sociales que estas áreas deberían proteger”.

“El argumento de que en los municipios importa más la persona que el partido por el que se presenta no nos parece suficiente” ha manifestado el coordinador de la asamblea y concejal de Izquierda Unida, Jacobo Peña, “para aceptar con comodidad que dirija Igualdad y Servicios Sociales un partido que plantea retrocesos en los derechos sociales conquistados por las mujeres, los trabajadores, las personas en riesgo de exclusión, etc. Cada candidato eligió presentarse por unas siglas y no por otras; cada formación política del municipio eligió pactar con unas fuerzas y no con otras. En lenguaje llano, cada palo que aguante su vela.”

El concejal de IU ha sugerido a los representantes y socios municipales de estas políticas que, si no quieren que se les relacione con ellas, se desmarquen públicamente. “Por parte de Izquierda Unida, siempre nos hemos opuesto y nos vamos a seguir oponiendo al retroceso en estos derechos.”