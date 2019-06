Global Omnium reutiliza la piel de naranja para aumentar la producción de biogás en las depuradoras

Global Omnium ha presentado en la 16 edición del Congreso Internacional sobre Depuración los resultados de un estudio realizado con el objetivo de determinar el efecto sobre la biomasa de la codigestión de residuo de naranja. Este residuo contiene el agente antimicrobiano D-Limoneno y era importante conocer la reacción en los digestores de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR).

El uso del residuo de naranja en la codigestión en digestores de EDAR responde, por un lado, a la necesidad de encontrar residuos biodegradables que se encuentren en la cercanía de nuestras instalación para poder aumentarla producción de biogás y así maximizar las instalaciones y recursos disponibles, dentro del marco de la economía circular. Por otro lado, presenta la oportunidad para el productor y gestor del residuo de valorizarlo.

Investigación primero en laboratorio, luego en las depuradoras de Quart-Benàger y de Gandia-La Safor, la investigación se llevó a cabo, primero, a escala de laboratorio y, una vez no se detectó ninguna afección negativa sobre la biomasa, a escala real, en las EDAR de Quart-Benàger y Gandía-La Safor. Los resultados obtenidos mostraron que el residuo de naranja tiene un elevado potencial para su uso en codigestión, no habiéndose detectado ninguna afección sobre la microbiología por la presencia de D-Limoneno.

Los experimentos de laboratorio consistieron en una serie de ensayos en reactores anaerobio en discontinuo con lodo proveniente de la EDAR y residuo de naranja en diferentes concentraciones (0.06, 0.11, 0.24, 0.47 y 0.95 kgSV/m3/d), a fin de determinar la dosis óptima a la que se produce una mayor producción de metano.

En su escalado a escala real, los digestores se mantuvieron en condiciones estables con la introducción de residuo de naranja. Este trabajo se pudo desarrollar gracias al conocimiento adquirido con el proyecto ECOdigestion, cofinanciado por la Unión Europea a través del programa LIFE(LIFE13ENV/ES/000377: Automatic control system to add organic waste inanaerobic digesters of WWTP to maximize the biogas as renewable energy).

Una vez conocidos estos resultados, se observó un incremento en la relación ácidos volátiles/alcalinidad y una reducción en el porcentaje de metano en la EDAR de Quart-Benàger, que se asoció al uso de otros residuos como cosustrato durante el periodo de experimentación.