El Valencia no presta la Copa para actos de sus Peñas

La Peña Valencianista de Cofrentes, junto al resto de comisiones que forman el Sector 12, organizaron este sábado 22 una fiesta a favor de todo el valencianismo. Y el resultado, debido a su gran asistencia (casi 700 personas), fue un éxito, aunque la ausencia de la Copa del Rey, ganada el 25 de mayo, y la postura del Valencia ante una situación meramente cómica de algunos asistentes ensuciaron la jornada.

Todo empezó hace, exactamente, un mes. Una vez ganada la Copa, varias peñas valencianistas solicitaron al club la cesión del trofeo para sus fiestas, aunque se toparon una y otra vez con constantes negativas. Desde entonces, han sido muchas las agrupaciones peñistas que, ya sabiendo cuál iba a ser la respuesta de la entidad, ni la han pedido.

Una de ellas: la Peña Valencianista de Cofrentes, que no contaron con la presencia del trofeo. Así lo explica su presidente, Alberto Pardo: "Me hubiera gustado tener la Copa aquí. No por mí, sino por los más pequeños y mayores, que a saber cuándo vuelven a vivir algo así, y si pueden por la edad. No somos el Real Madrid o Barcelona, que ganan títulos todos los años. Nosotros apreciamos mucho esto".

De este modo, cuando se le pregunta por qué no la solicitaron, Pardo se muestra muy contundente: "Pensamos que, si no la habían llevado a otros actos, nosotros no íbamos a ser más. Sabíamos que no nos la iban a traer". Y la Copa nunca llegó, pero tampoco la mascota del club o la presencia de algún jugador del primer equipo. Solo asistiéron, "y les estamos muy agradecidos", como destaca Alberto, los ex jugadores Tendillo, Bossio y Felman.

Además, en el transcurso de la fiesta, tres peñistas del Sector 12 se pusieron caretas de flanes Mandarín y levantaron un trofeo, como parodia por la no cesión de la Copa del Rey. Habla sobre ello Pardo: "La gente les aplaudió y nos reímos. Fue una cosa más de la fiesta, una mera broma fruto del buen ambiente entre los más de 650 valencianistas presentes. Llevaban unas caretas, simulando el rostro de una persona china, y cartón en forma de Copa".

Pese a ello, aquella situación no sentó bien en el entorno del Valencia. Lo reconoce el propio presidente de la peña: "Cuando terminó el evento me enseñaron un mensaje que ilustraba las quejas procedentes del club. Lo calificaban como una falta de respeto. A mí, al igual que a mis compañeros, no me pareció bien, porque ellos mismos sacaron de contexto una situación meramente cómica". Así fue el desenlace de la fiesta valencianista del Sector 12. Aquí puedes escuchar toda la entrevista.