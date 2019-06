Ballet para niños con trastornos motores

La Escuela de Danza Esther Mortes, que este año celebra su 35 aniversario, impulsa desde hace unos años el Proyecto Balletvale+, unos grupos de ballet adaptado para niños con problemas motores, entre los que se encuentran niños con Parálisis Cerebral Infantil en diverso grado de afectación y otros con patologías similares como espina bífida o enfermedades consideradas poco frecuentes como la Aciduria 4 hidroxibutírica, que afecta a los neurotransmisores.

En el programa Hoy por Hoy Locos por Valencia, la propia Esther Mortes, junto a Ana López, una de las profesoras que trabajan con estos niños, nos han hablado del proyecto, y de los beneficios que el ballet tiene para los niños con diversidad funcional. Beneficios que son físicos, pero también emocionales, porque para ellos “hacer ballet” supone una actividad que en principio les estaba vedada. La unión durante las clases de niños con y sin necesidades especiales es beneficiosa para ambos: unos le pierden el miedo a las diferencias y aprenden el valor de la cooperación, y otros se sienten estimulados por “ser como los demás.”

Balletvale+ se formó por la iniciativa de Esther Mortes (profesora de ballet clásico), Marcia Castillo (profesora universitaria y madre de una alumna) y de Patricia Morán (ingeniera, fisioterapeuta y bailarina). Surgió cuando sus fundadoras conocieron la historia de Gregg Mozgala, un actor y bailarín estadounidense que a los 32 años consiguió una espectacular mejoría física gracias a un entrenamiento intensivo con danza dirigido por la coreógrafa, cineasta y profesora de expresión corporal Tamar Rogoff. El trabajo de Rogoff, varias veces becada por la Fundación Guggenheim, la New York Foundation for the Arts, o el Lincoln Center, y la mejoría de Gregg Mozgala fueron la inspiración de Balletvale+. Ambos han participado en el Proyecto y lo han visitado en Valencia para impartir formación a su equipo.

Desde que conoció esta historia a finales del año 2012, el equipo de Balletvale+ ha impartido clases a un grupo de niños con diversas patologías que ha alcanzado este año los 25 alumnos fijos, la mayoría de ellos con PCI en los grados GMFCS I a III, que asisten regularmente a clases de danza adaptada, gracias a un grupo de voluntarios que con enorme entusiasmo y de manera totalmente desinteresada colaboran con el Proyecto. La necesidad de atención especializada (hasta cuatro voluntarios por niño) impide que en la actualidad Balletvale+ pueda acoger a más niños con mayor afectación. El proyecto recibe regularmente solicitudes que se incluyen en una lista de espera con la esperanza de poder atender más alumnos en un futuro.