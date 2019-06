Sergio y Astilleros se suman al proyecto de Hugo López

Mike Toprres, Sergio de La Fuente y Astilleros, son las tres primeras piedras en la construcción del proyecto que encabeza Hugo López en el CBC Carramimbre Vallaodlid.

Sergio pasó por rueda de prensa y aseguró que "el cariño que me ha mostrado el club ha sido el factor determinante para que me quede"; el jugador firma por dos temporadas.

Daniel Astilleros y el Carramimbre CBCV han alcanzado un acuerdo para la renovación, y será su quinta temporada con las ardillas, todas desde la fundación del club.

Campaña de abonados

Bajo el lema ‘Juntos a lo más alto’, el Carramimbre CBCV ha presentado este lunes la campaña de abonados 2019/2020, la cual se iniciará este mismo martes 25 de junio, y tendrá un periodo bonificado hasta el viernes 12 de julio, en el que además de beneficiarse de un precio inferior en la adquisición de los abonos y de la reserva del asiento de la temporada anterior, las altas también participarán en el sorteo de diversos regalos.

BONIFICADOS (HASTA 12 JULIO) RESTO CAMPAÑA 1 GENERAL (14 a 64 años) 165€ 175€ 2 ARDILLA (7 a 13 años) 45€ 55€ 3 ARDILLA MINI (0 a 6 años) 10€ 10€ 4 ESPECIAL / SENIOR 110€ 125€ 5 CARNÉ JOVEN (14 a 30 años) 99€ 105€ 6 GENERAL FAMILIAR (14 a 64 años) 155€ 165€ ARDILLA FAMILIAR (7 a 13 años) 40€ 50€ ARDILLA MINI (0 a 6 años) 10€ 10€

Así, la campaña de abonados de esta temporada presenta dos novedades: la creación de un descuento para las familias y la entrega de invitaciones para la temporada. El descuento familiar ofrece un precio especial para los abonos para tres o más miembros de una misma unidad familiar (padres e hijos) que se abonen a la vez, presentando el libro de familia. Los abonados de categoría ‘General’ y ‘Especial-Senior’ recibirán cuatro invitaciones gratuitas que podrán utilizar en cualquiera de los partidos de la liga regular 2019/2020. Dichas invitaciones se podrán adquirir en las oficinas del club durante la semana previa a un partido y no estarán disponibles en taquilla. Estas entradas corresponden a los fondos y se podrán utilizar hasta agotar dichos asientos reservados para esta iniciativa. · Periodo incentivado y descuentos para usuarios del Carné Joven Al igual que en la temporada pasada, el programa Carné Joven Europeo abonará 30€ en los 50 primeros abonos vendidos a los usuarios de dicho carné, siendo su precio de 69 € en vez de 99€. Estos abonos, no obstante, no estarán a la venta hasta el jueves 27 de junio. Los abonos emitidos hasta el 12 de julio, además de un precio inferior al resto de campaña, tendrán preferencia en el periodo de cambio de localidad y entrarán en el sorteo de los siguientes obsequios: · Una caja de experiencias Plan B Multiexperiencia de BCD Travel (Calle Labradores, 34) · Una caja de experiencias Plan B Aventura de BCD Travel (Calle Labradores, 34) · Una caja de experiencias Plan B Rústica de BCD Travel (Calle Labradores, 34) · Seis estuches de tres botellas de vino Carramimbre (Carretera N-122, Km. 311, 47314 Peñafiel) · Dos bonos de análisis nutricional segmental completo en Clínica Sur (Paseo de Zorrilla, 218) · Dos comidas para dos personas (valor 40€) en el restaurante ‘A Ciencia Cierta’, en el Museo de la Ciencia o en el gastrobar Santuario (calle Santuario, 18) Gracias al acuerdo con la empresa comercializadora eléctrica NOBE, única comercializadora eléctrica vallisoletana, los abonados del club que den de alta un contrato de electricidad con dicha empresa, se beneficiarán de un reembolso de 10€ en la primera factura de electricidad. · Plazos y horarios El periodo para los posibles cambios de asiento estará comprendido entre el 15 y el 19 de julio. Los asientos de los abonados se reservarán hasta el 12 de julio. Los carnés de abonado se podrán recoger en la oficina del club a partir del 2 de septiembre y la tramitación se podrá realizar de manera presencial en la oficina del club situada en el Polideportivo Pisuerga, o a través de la página web habilitada para tales operaciones: cbcvalladolid.koobin.com/abonos El horario de nuestra oficina para la campaña de abonados será: · Del 25 de junio al 12 de julio: o Lunes a viernes - 10:30 a 14:00 y 16:30 a 20:00 o Sábados - 11:00 a 14:00 · Del 15 al 31 de julio Lunes a Viernes - 10:30 a 14:00