El último pleno de la pasada legislatura en la Diputación de Valladolid ha dejado algunas claves para entender lo que se avecina el viernes en el pleno de constitución de la nueva legislatura.

La primera de esas claves es si Jesús Julio Carnero seguirá o no al frente de la institución provincial, tras la amenaza de Génova de apartarle del partido si no renuncia. Pero Jesús Julio Carnero quiere seguir defendiendo el mundo rural desde la Diputación y su portavoz, Guzmán Gómez, asegura que no es lógico que se aparte del partido y de la Diputación a quien lo ha hecho bien.

En el PSOE, las cosas no están mejor. La secretaria provincial, y hasta ahora portavoz del grupo en la institución provincial, Teresa López, no piensa dimitir como la ha pedido el alcalde de Valladolid de su cargo secretaria provincia. Esperará a septiembre y espera seguir siendo la portavoz del grupo en la Diputación, donde el PSOE, a pesar de algunas voces que dicen lo contrario, no presentará candidato a la presidencia.