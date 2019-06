El exconcejal de Hacienda, Antonio Gato, logra una sentencia favorable frente a la "cacería" del PP

"Estoy muy satisfecho porque el juzgado pone fin a una auténtica cacería contra mí y contra el alcalde", afirma en la SER el exconcejal de Hacienda, Antonio Gato, reconfortado por la sentencia favorable.

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Valladolid ha estimado el recurso contencioso administrativo interpuesto por el ex concejal de Hacienda, Función Pública y Promoción Económica del Ayuntamiento de Valladolid Antonio Gato anulando el acuerdo de la Junta de Gobierno de 9 de enero de 2019 por el que se declaró el incumplimiento del deber de abstención en la firma del decreto de contratación laboral temporal de su cuñada y se sancionó con la publicación del acuerdo en el BOP.

Antonio Gato personaliza en José Antonio Martínez Bermejo la utilización de este caso. De hecho, el anterior portavoz del PP utilizó todos los resortes posibles para poner en duda la conducta de Antonio Gato: desde el Procurador del Común hasta los juzgados. Hasta que el alcalde se vió obligado a llevar la propuesta de sanción a una Junta Local de Gobierno. La sanción se basaba sólo en su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia. Un acto que el concejal de Hacienda recurrió por la vía contencioso-administrativa, que es lo que ahora se resuelve a su favor.

En la sentencia se constata la pureza del proceso selectivo, que se realizó en otra Concejalía - Medio Ambiente- respetando los principios de mérito y capacidad. Fue el órgano de selección por unanimidad de sus miembros, el que determina quienes son los aspirantes que han superado el proceso de selección y efectúa la propuesta de contratación, proceso en el que el concejal Antonio Gato no tuvo ningún tipo de intervención ni participación.

“ La cuñada del concejal participó en proceso objetivo y de concurrencia competitiva, superó las pruebas selectivas por sus propios méritos sin que este proceso tuviera ninguna participación ni intervención ni influencia el concejal afectado, que se limitó a ratificar con su firma la decisión tomada, en puridad hubiera sido más saludable no haber firmado, pero se considera que analizando de manera pormenorizada este caso concreto, la firma no tiene entidad suficiente como para justificar la comisión de la infracción imputada”.

Antonio Gato -único concejal con responsabilidades de gobierno del PSOE que no repite esta legislatura- subrayó el agradecimiento a Óscar Puente. "No me he sentido nunca solo", concluye el exconcejal.