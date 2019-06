Igea se queda y presiona al PP para la investidura

El tiempo se acaba y Francisco Igea, de Ciudadanos, insiste al PP en cerrar el acuerdo para la investudura, "que pasa por entender desde las filas pulares que se busca un gobierno compartido", dice Igea, "sin pensar en sus propios cargos sino en un gobierno de cambio, un gobierno conjunto no subordinado". Reconoce que Alfonso Fernández Mañueco, no es su candidato ideal, "me guastaría que el PP propusiera otra persona pero alguien tiene que presidir el gobierno y lo lógico es que sea el grupo mayoritario, eso es pactar, y en la negociación nunca ha puesto vetos a nombres".

Francisco Igea también se dirigía al PSOE de Castilla y León, lamentando que no haya movido ficha, "desconozco su oferta programática y de gobierno", criticando a la vicesecretaria socialista, Virginia Barcones, su discurso centrado en la descalificación. Aún así, mantiene la mano tendida siempre que alguien en el PSOE de Castilla y León cuestione la politica de pactos de su ejecutiva nacional, "cuando eso ocurra seré yo el primero en hablar con él", aseguró Igea.