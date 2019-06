La despedida más emotiva de Nano González

Punto y final a la carrera de Nano González en el Almería. LA VOZ y Cadena SER han estado con él para analizar su trayectoria y una última temporada que vino marcada por las lesiones. Se enamoró de la ciudad y su corazón se hizo rojiblanco.

Tras tres años en Almería, Nano tuvo una lesión y apenas ha jugado, ¿qué le ha pasado?

Quería operarme del tobillo pronto, pero una serie de contratiempos lo retrasó todo y no pasé por quirófano hasta que el club fichó a Andoni. Creo que fue una decisión muy acertada.

¿La temporada más difícil en su carrera?

Lo he pasado mal, tanto en el tramo final de la Liga anterior como en esta. Ya es una situación olvidada y espero que no se repita.

¿Cómo lo ha hecho para no bajar los brazos tras tanto tiempo KO?

Ha sido el año más complicado a nivel individual, porque colectivamente he estado en el vestuario más comprometido. Sin embargo, me queda ese sabor agridulce de no haber podido disfrutar de mis compañeros ni mis compañeros de mí. Una pena.

Imagino que no habrá pensado todavía en dejar el fútbol. ¿Quería seguir?

Aún me queda mucho por dar, porque me encuentro muy bien físicamente. Espero tener suerte en mi próximo destino.

¿Entiende que haya gente que piense que Nano se ha ‘borrado’ este año?

Es normal, ya que en los dos años anteriores superé los 70 partidos. Quizá se piense que no estoy para mucho, pero no es así. Me voy con la pena de no haber disfrutado esta campaña en el terreno de juego. De haber estado al 100% entrenando, el disfrute hubiera sido enorme.

Tras tres años en el Almería, ¿qué momento recuerda con más cariño?

Mi mejor momento a nivel individual fue en mi primera temporada. Llegué con una confianza increíble, a pesar de que el equipo no atravesaba un buen momento con Fernando Soriano. Fue quizá el año en el que mejor rendí con esta camiseta.

Se va como segundo capitán de la plantilla. ¿Qué supuso ser un jugador importante en el vestuario?

Una gran noticia. Fue en Pinatar, todavía estaba Joaquín en el equipo. Al irse al Valladolid, pasé a ser segundo y lo recibí con mucha ilusión, porque es la primera vez en mi carrera que soy capitán. Además, conocía a la mayoría de compañeros y tenía un papel mucho más responsable que en etapas anteriores.

¿Le han pedido consejo los jugadores que menos minutos han tenido?

No es que pidan consejo, sino que te comentan cosas. Al final yo tampoco he jugado tanto. Mi papel de capitán exige este tipo de cosas. He tenido conversaciones con gente que no ha jugado mucho, se desesperan, pueden tirar la toalla, pero yo le daba esperanzas para que no se rindieran. Algún día tendrían su oportunidad, pero al final no hubo tanto cambios.

Es de Málaga, pero Almería también enamora.

Por supuesto. Le debo mucho al Almería y al Almería. Voy a llevar esta tierra en mi corazón, porque me ha transmitido siempre mucho cariño. He sido un jugador que lo ha dado todo, y que te lo reconozcan merece todo el respeto. Me considero un tipo cercano, y aunque tenga días malos, la gente te lo reconoce cuando te ve. Nunca me ha faltado el compromiso.

¿Cree que ha dejado huella en la ciudad?

Espero que la gente me recuerde como una persona cercana, sencilla, porque es lo primero de todo en la vida de un deportista. También somos ejemplo para muchos niños y ojalá se diga que Nano fue un profesional hasta el último día en el club.

¿Qué entrenador le ha marcado más en su etapa como rojiblanco?

Aprendí mucho con Luis Miguel Ramis, y ahí está su rendimiento con el Albacete. Es una persona con las ideas claras, y cuando tenía que darte un toque de atención, siempre lo hacía de la mejor manera posible.

¿Cómo es el trato con Alfonso García?

No tengo una relación cercana con él, pero sí leo muchos comentarios en contra del presidente que no comparto, porque es una persona que siempre quiere el bien del club y de la ciudad.

Entonces, ¿se está siendo injusto con él?

A veces leo críticas por futbolistas que se han vendido o que esta temporada se gastó poco dinero. En este apartado ahí vienen los resultados. Cuando menos gasto hubo se hizo una gran campaña. El presupuesto era más bajo y los resultados han acompañado bastante.

¿Con qué compañero de vestuario se queda?

Con los años ganas experiencia, formas una familia, pero a la hora de afrontar la vida más allá del campo es diferente. Me llevo fenomenal con todos en general.

Todos hablan de un ambiente muy familiar.

Se notaba un ambiente sano desde el primer día, incluso con los jugadores del filial. Siempre creímos que con compromiso iban a llegar los buenos resultados.

¿La vida de Nano seguirá ligada al fútbol cuando deje de competir?

Me gustaría continuar en este gran deporte. Desde los 19 años estoy viviendo de esta profesión y todavía me quedan muchísimas cosas por hacer. Tengo el Nivel I y II de entrenador, así que con el tiempo me sacaré el III y podré entrenar en profesional, pero por ahora quiero seguir compitiendo.

Un último mensaje para su querida Almería.

Doy las gracias a por la paciencia que han tenido. Entiendo que estuvieran molestos por las dos campañas anteriores, pero estamos ante el reflejo perfecto, porque si el club sigue por esta línea puede aspirar a grandes cosas. Almería me ha ganado y espero que todo marche genial.