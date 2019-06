Las inquietantes criaturas de Pillimpo entran en el Museo

Manifestaciones artísticas de diversas disciplinas: pintura, escultura, performance, conferencia, vídeo y actuaciones se dan cita en el Museo Internacional de Arte Contemporáneo - Castillo de San José, en Lanzarote. "A partir de un relato absurdo y distópico, en el que unos artistas locales ocupan el museo de su provincia y lo convierten en un gran espectáculo de variedades", los artistas que participan en "La posibilidad de un museo" proponen analizar desde la ficción el contexto museístico actual. Una propuesta inusual que pretende "imaginar una nueva realidad que responda a las necesidades que están por venir en torno al concepto de museo", explican.

Se trata de una exposición atípica, no es una colectiva al uso. Se trata más bien de un diálogo entre artistas de diferentes disciplinas, generar debates dentro del mismo espacio del museo. El comisario es Daniel Jordán, y junto a él, participan en la muestra Francho, Iván Vilella, Moneiba Lemes & José Otero, el colectivo Parto Cerebral, Nicolás Laiz y Yuri Fontes. También participa Pepe García, popularmente conocido como "Pillimpo" o "el loco de la Villa de Teguise". Sus criaturas saludan desde hace décadas a los turistas que pasan por el lugar más insólito de la Villa de Teguise.

"Sus criaturas de yeso saludan con la mano alzada a los viajeros, que se paran hiptonizados a contemplar el jardín más fotografiado de la Villa", explica la periodista MJ Tabar en Diario de Lanzarote. Una exposición que incluye muñecas, barbies, dispensadores de huevos Kinder, cabinas de teléfono, triciclos o figuras de escayola con flores secas en la mano. A caballo entre el Kitsch y el Art Brut, el trabajo del "loco de la Villa" ha llegado por fin al Museo Internacional de Arte Contemporáneo, donde se podrá visitar durante los próximos meses. El documental "Los sueños al viento", de David Delgado, que relata la vida de Pilimpo, también se proyectará el de julio en el MIAC.

"A la familia nos dolía que le llamara el loco de la Villa", explica Lula García, hermana de Pillimpo

Pepe García falleció hace unos meses. El artista Daniel Jordán ha querido rendirle un homenaje incluyendo algunas de sus inquietantes esculturas en la exposición del MIAC. "Era una persona muy buena, no hacía daño a nadie", recuerda su hermana. "La gente pensaba que estaba loco, no le ponían importancia, eso nos dolía mucho a la familia", lamenta Lula. "Imagino a alguien aceptando un trabajo aburrido, pagando hipotecas estúpidas y llamando loco a Pepe que lo único que quería era levantarse, hacer sus esculturas y por noche tocar la trompeta. Yo me siento mucho más cercano a Pepe que a muchas de esas personas, prefiero ser otro loco", explica Daniel Jordán.

"¿Qué arte no es loco? Cuando no está loco no es arte", dijo el surrealista y patafísico Jean Dubuffet, creador del término Art Brut que abarca las manifestaciones artísticas elaboradas por autodidactas, niños, ancianos o simplemente mal llamados "locos", como muchos se referían a Pillimpo. Muchos lo consideran arte marginal, otros no lo consideran arte. Muchos se preguntan si es el MIAC el lugar indicado para una obra como la suya. Desde luego, Daniel Jordán ha logrado generar un debate en torno a las posibilidades de un museo poniendo en valor al mismo tiempo a un personaje entrañable e inquietante de la historia menuda de Lanzarote.

Vista desde la calle de las criaturas creadas por Pillimpo en Teguise. / Cadena SER