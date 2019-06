Tonono: "La Ciudad Deportiva es el mayor ascenso del club"

El director de captación y formación de la Unión Deportiva, Manolo Rodríguez 'Tonono' dijo en tono irónico que "bienvenida sea la crisis si así se tira de cantera" dijo en referencia a la mala temporada del primer equipo y la presencia de varios canteranos en los partidos finales. "La mayoría de equipos apuestan por la cantera en situaciones puntuales, cierto, pero cada caso y cada club tiene su estudio. En nuestro caso el presidente fue valiente, derribó muros y apostó decididamente por los chicos cuando subieron Viera, Vitolo, Vicente… También se dijo que no estaban preparados, pero apostando y dándole oportunidades demostraron su valía", resumió

Lo importante para él es que el club "tenga claro cuál es la política deportiva a seguir. Algunas personas, por ejemplo, dicen que el estilo debe ser uno y los filiales deben jugar como el de primer equipo, pero lo que nadie se da cuenta es que en los últimos dos años hemos tenido ocho entrenadores… La línea de trabajo que sigue hasta la fase final de la formación, pero lo que no veo bien es que Las Palmas Atlético y el C jueguen como el primer porque esta temporada el estilo de Manolo Jiménez no tenía nada que ver con del de Paco Herrera, y tampoco nada que ver con y tampoco con el de Pepe Mel. El equipo siempre ha tenido el sello de cada entrenador, por lo que no podemos estar cambiando cada x tiempo".

Dicho lo cuál, "no es culpa del entrenador, el error es nuestro. El estilo debe ser marcado por el club y los técnicos se deben adaptar, porque el entrenador más importante de la cantera es el del primer equipo. El club debe buscar un técnico del perfil del que apuesta por la cantera. Mel es uno de esos técnicos, porque ha sido atrevido de manera inmediata, incluso cuando estábamos en mala dinámica y podíamos bajar a Segunda B. Desde mi punto de vista, fue valiente".

Con la próxima presentación de la nueva Ciudad Deportiva de Barranco Seco, entiende que es el "mayor ascenso del club" puesto que a partir de ahora "podremos desarrollar el trabajo al nivel que necesitamos con una infraestructura propia, porque antes lo hacíamos de prestado. En nuestra nueva casa tendremos todo lo necesario para poder desarrollar un trabajo de mayor calidad. Era inexplicable que un equipo de cantera como el nuestro no tuviera las infraestructuras adecuadas. En ese sentido éramos los colistas del fútbol profesional”.

De los canteranos dijo que "Cedrés tuvo lesiones y le costó jugar en el filial, por lo que cuando se le requirió se subió. Robaina era el sustituto de Kirian, y por eso jugaba menos. Alex Suárez está capacitadísimo para jugar en el primer equipo, como Eric Curbelo. Edu Espiau iba a estar el año pasado, pero no pudo ser. Fabio es un espectáculo en el medio. Todos tienen condiciones y todos están preparados".