El Cultura Inquieta alinea a Luz Casal, Revolver o La Fura dels Baus en su décimo aniversario

Quedan apenas unas horas para que comience la décima edición del festival Cultura Inquieta de Getafe que en esta ocasión cuenta con una nueva pléyade de artistas que cubren un amplio espectro de estilos musicales. La reunión del grupo 091 da el pistoletazo de salida el jueves y este primer fin de semana será el turno de Macaco, Juanito Makandé, Depedro, Gary Clark Jr, Green Valley, Pájaro y The Soul Jacket. Pero las próximas semanas no se quedan atrás, con nombres como Luz Casal, Rulo & La Contrabanda, Mikel Erentxun, Aurora & The Betrayers, Nacha Pop, Revolver, La Frontera, La Guardia, OBK, Atraco o Nora Norman, más la propuesta de La Fura dels Baus en el apartado escénico.

Todo en el escenario del acuartelamiento de Getafe, un amplio espacio situado en el Paseo John Lennon, junto a la base aérea de Getafe, con amplia zona de estacionamiento, con capacidad para 400 vehículos y un precio único de 2 euros por jornada pero fácilmente accesible en transporte público tanto en Metrosur hasta la estación Juan de la Cierva como en Cercanías hasta la estación Getafe Industrial.

Las entradas oscilan alrededor de los 30 euros para cada jornada pero hay descuento del 25 por ciento para colectivos como desempleados, personas con alguna discapacidad, mayores de 65 años o titulares del carné joven, aunque los menores de 12 años no pagan entrada.

El director del festival, Juan Yuste, ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Sur para repasar la historia de un festival que se ha convertido en referencia musical de toda la región y que defiende que la propuesta cultural del sur de Madrid es en ocasiones más apetecible que la de Madrid capital.