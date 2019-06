Nico, el niño que con 7 años decidió contar a su clase que era trans

El 8 de enero me dijo “ya lo he decidido, luego se lo vamos a contar a todos”. Fue como un proceso natural cuenta su tutora Eva. La decisión fue ponerse delante de sus compañeros de clase y decirles que no era una niña, sino un niño. Su nuevo nombre, lo eligió él, Nicolás, Nico.

No fue una sorpresa para nadie. Sus padres ya lo sabían, según ha contado a SER Madrid Sur su madre, Ana.“Desde siempre notamos que no se identificaba con el género con el que nació. Creíamos que era algo transitorio y eso nos hizo durante mucho tiempo no dar pasos en ese sentido, porque creíamos que se le pasaría con el tiempo. Hasta que nos dimos cuentas que era un niño, y empezamos a dar pasos para que se sintiera cómodo”. Recuerda como con tres años, cuando jugaba con sus primos y en los círculos de confianza, ya pedía que le llamasen con un nombre masculino.

Así las cosas, cuando Eva, un buen día, llamó a Ana para decirle que su hijo lo iba a contar en clase, le pareció bien, pero los nervios le hicieron temblar las piernas en el trabajo. La tutora del colegio concertado y religioso, Jesús Nazareno de Getafe, ya había visto cosas que la hacían pensar que su alumna no se veía como una niña más. Un día, organizó un juego en el que tenían que poner un deseo y el de Nico fue claro. Quería ser un niño y como tal se dibujó. Ya no había dudas. A partir de ahí, la profesora, la clase y el colegio se volcó con él y se lo hicieron todo muy, muy fácil. Como dice Ana, la “profe fue su Ángel de la Guardia”.

Ella fue quien empezó a genera un ambiente de confianza especial en clase. Nico y sus compañeros estaban muy a gusto, así que en ese contexto no fue difícil que el niño le dijera a Eva que se lo quería contar a todos sus compañeros. Ahora Nico, con 8 años, está en una unidad de género del Hospital de la Paz donde hay un psiquiatra, un endocrino, un psicólogo que están muy al tanto de su desarrollo.

El caso de Nico y la excelente forma en que se gestionó por el colegio y la familia llegó a odios de la Unidad de Agente Tutor de la Policía Local de Getafe que el pasado lunes 24 les concedió una mención dentro de las distinciones que ofrece con motivo del día de su patrón. Juanjo Pacomio, integrante de esta Unidad, asegura que el colectivo trans es uno de los que más sufre el acoso en las aulas, una situación sobre la que ellos trabajan día a día, aunque reconoce que en este caso no ha sido así.

Preparar a la sociedad para aceptarlo

La decisión de Nico fue para la familia un shock, pero lo aceptaron bien, aunque para su madre fue más difícil, a pesar de contar siempre con el apoyo de COGAM. “Para mi fue un periodo de adaptación que supuso una especie de duelo por las expectativas, porque es hermano de una niña melliza y quería que fueran dos niñas, pero sobre todo porque creía que la sociedad todavía no está preparada para esto”.

Así opina Ana, aunque el Jefe de la Policía Local, Pedro Cervel, cree que la mayoría está preparada para aceptar a estas personas, aunque “los que no están hacen mucho ruido. Hay mucha más aceptación de la que creemos. Un porcentaje muy alto de la población lo ve con normalidad”. Y para que eso ocurra están personas, educadoras, como Eva. “Yo trabajo para preparar a la sociedad, la labor del cole es forma personas. Individuos diversos, diferentes, iguales, personas…, que lo acepten”.

Nico tiene mucho carácter, dice Ana, y se alegra de ello porque “va a tener que librar muchas batallas en su vida”.